De overheid hobbelt onnadenkend blij achter vernieuwers als Tesla aan

Terwijl Tesla zelfrijdende auto's test op de openbare weg en Uber taxichauffers zonder vergunning laat rondrijden, loopt de overheid achter de feiten aan. Die geeft dit soort innovatieve bedrijven ruim baan zonder goed na te denken over de risico's, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gisteren verschenen rapport. "De overheid ziet eerst alleen voordelen", zegt onderzoeker Daniëlle Snellen. "Er is een groot enthousiasme om nieuwe ontwikkelingen te omarmen. De nadelen komen pas later aan het licht."

Lees verder na de advertentie

Zo gebruikt Tesla de openbare weg in Nederland als een soort testruimte voor zelfrijdende voertuigen, zegt Snellen. "Met nieuwe software-updates kunnen die auto's steeds meer zelf. Officieel mogen mensen het stuur niet loslaten, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Dan komt de veiligheid van burgers in het geding." Het is zaak om vernieuwers als Tesla, Uber en Snappcar niet zomaar 'over de samenleving heen te laten komen', vindt het PBL, maar om een kritisch debat te voeren over de mogelijke gevaren van dergelijke diensten.

Duitsland Wat dat betreft kan Nederland een voorbeeld nemen aan Duitsland, vindt Snellen. Daar heeft de overheid als eerste regels voor zelfrijdende auto's opgesteld, zoals dat een voertuig een dier mag doodrijden of materiële schade mag aanrichten als daarmee mensenlevens kunnen worden gered. En de boordcomputer moet altijd vastleggen wat er gebeurt, zodat gereconstrueerd kan worden wie er aansprakelijk is. "Dat zijn doorvertalingen van publieke waarden als veiligheid en transparantie. We roepen de Nederlandse overheid op om deze discussie ook in gang te zetten." Ook over het gebruik van ov-data is vooraf niet goed nagedacht Daniëlle Snellen, Planbureau voor de Leefomgeving Ook de omgang met data moet hoger op de agenda komen te staan. Als voorbeeld hoe het niet moet, is volgens Snellen de invoer van de ov-chipkaart. De overheid had eerst geen toegang tot data over het ov-gebruik van reizigers omdat daar geen duidelijke afspraken over waren gemaakt met Translink, het bedrijf dat de kaart heeft ontwikkeld. "Daar is van tevoren niet goed over nagedacht", zegt Snellen. Ook bij Uber loopt de overheid achter de feiten aan, zegt Snellen. Hoewel het bedrijf taxi's aanbiedt, profileerde het zich eerst als 'bemiddelingsdienst' om te voorkomen dat hun chauffeurs en auto's aan allerlei eisen moesten voldoen. Daar ging de overheid in mee, totdat het Europese Hof dit jaar bepaalde dat Uber wel degelijk een vervoersbedrijf is en zich dus aan de regels moet houden die daarvoor gelden. Het Planbureau vindt dat de overheid meer digitale expertise in huis moet halen, en duidelijker stelling moet nemen in het maatschappelijke debat.

Lees ook: Musk kondigt elektrische vrachtwagen van Tesla aan

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.