De Ooijpolder wordt steeds rijker, omdat boeren en natuurbeschermers samenwerken

Tiny Wigman is biologe én boerendochter. Dat helpt. Ze weet hoe boeren denken over hun land en hoe ze zich ergeren aan bemoeierige types die ­menen te weten hoe een boerenbedrijf werkt. Ze weet ook dat agrarisch cultuurlandschap voor minstens de helft kan bijdragen aan de soortenrijkdom in een gebied. Dus: als je wat wilt, moet je het echt samen doen. Vertrouwen winnen en langlopende afspraken maken, daar draait het om, zegt Wigman.

Dat is ook de visie achter het deltaplan biodiversiteit dat natuurbeschermers, wetenschappers en boeren onlangs samen opstelden. Oud nieuws dus voor Wigman, ze praat al meer dan tien jaar met de boeren over de Ooijpolder, een prachtig gebied van 500 hectare vette landbouwgrond en natuur aan de Waal, onder de rook van Nijmegen. Het effect van al dat praten is zichtbaar en inmiddels ook meetbaar.

Saris: “Wij kijken uit naar uitvoering van het aangekondigde kringloopbeleid van de minister van landbouw, Carola Schouten. Maar als zij dat de ene week aankondigt en de andere week op een landbouwexpositie in Duitsland roept hoe trots ze is op de export van de ­Nederlandse agrarische sector, dan heb je het niet meer over kringlooplandbouw. Als hier het veevoer moet worden geïmporteerd en de stront achterblijft, terwijl de producten over de grens gaan, dan ben je niet duurzaam.”

“O ja, hier gebeuren dezelfde praktijken als elders in het land, hoor”, zegt vogelkenner en bewoner van de Ooij-polder, Frank Saris. “Ook hier melden plaatselijke agrariërs dat er vrachtwagens met mestcontainers uit Brabant en Limburg rondrijden, die bij boeren vragen of ze hun mest illegaal kunnen lozen.” Saris, jurylid van Trouws Duurzame 100, is betrokken bij het burgerinitiatief ‘Naar een duurzame Ooijpolder’, dat streeft naar natuurinclusieve landbouw in het gebied.

Moerassprinkhaan

Van de 500 hectare van de polder is inmiddels 25 hectare omgevormd tot natuurstroken, die het voor insecten, vogels en zoogdieren mogelijk maken om van het ene naar het ander gebied te trekken. Zo is een natuurlijk netwerk ontstaan dat de Nijmeegse stuwwal en de uiterwaarden van de Waal met ­elkaar verbindt. De kamsalamander, de gouden sprinkhaan en de moerassprinkhaan, bedreigde soorten, hebben de weg naar de Ooijpolder gevonden. Steeds meer natuurzoekers uit de stad ook.

Struinend over de boerenlandpaden in de Ooijpolder op een gure, natte februaridag raken Tiny Wigman en Henk-Jan Kooij niet uitgepraat over het effect op de soortenrijkdom van de bloemrijke grasstroken, de hagen, de knotbomen, de poelen en de natuuroevers. Wigman en Kooij zijn beiden betrokken bij Via Natura, een onafhankelijke stichting in de gemeente Berg en Dal, die zich inzet voor landschapsontwikkeling in de Ooijpolder. Het resultaat wordt steeds zichtbaarder. Kooij: “Wat wij hier hebben gedaan, is eigenlijk het herstellen van structuren in het boerencultuurlandschap.”

Sinds 2011 worden in de Ooijpolder planten en dieren gemonitord. Daarnaast worden al meer dan dertig jaar broedvogels geteld. De soortenrijkdom van planten en veel ongewervelde dieren is in het gebied sterk toegenomen, maar uitsluitend in de groene stroken, niet in de landbouwpercelen zelf, aldus Saris. De ideale situatie is nog niet bereikt. Er worden nog bestrijdingsmiddelen toegepast in het gebied en dat heeft effect op flora en fauna. “We moeten uiteindelijk naar een duurzamere situatie. Daarom is dat nationaal plan voor biodiversiteitsherstel zo belangrijk”, zegt Hans de Kroon, hoogleraar plantenecologie in Nijmegen.