De oliesector ontdekt schonere energie, maar dat gaat niet van harte

Het klinkt als een bakwedstrijd waarbij de minst vieze taart wint. Welke oliegiganten zijn het minst vervuilend bezig, het groenst dus? Het non-profit Carbon Disclosure Project (CDP) berekende het. De Europese bedrijven Equinor (voorheen Statoil), Total en Shell scoren het hoogst.

Die topdrie schrijft groene strategieën en steekt ook geld in schone energievormen. Wel pas een paar procent. Het leeuwendeel van alle miljarden investeert de olie-industrie nog steeds in fossiele brandstoffen. Daarom liggen zelfs de oliegiganten die het beste scoren op ramkoers met alle klimaatafspraken, blijkt uit de studie.

De investering schiet zwaar tekort, maar elk stapje richting duurzaamheid van een oliereus helpt veel

En toch, zeggen de onderzoekers, zijn er ook redenen om hoopvol te zijn. De groene investeringen mogen percentueel gezien klein zijn, het gaat wel om miljarden. Die investering schiet zwaar tekort, maar elk stapje richting duurzaamheid van een oliereus helpt veel.

Want de olieproducten van de honderd grootste vuile bedrijven veroorzaken samen meer dan de helft van alle CO 2 -uitstoot in de wereld, berekende CDP eerder al. Belangrijk om erbij te zeggen is wel: huishoudens, bedrijven en automobilisten kopen al die olieproducten.

Voor winst en imago De oliesector zal meer schone energie produceren en verkopen, zegt CDP. Ze investeren al mondjesmaat in zonne- en windenergie, voor winst en imago. Van de 24 olie- en gasbedrijven die de onderzoekers bekeken, hebben er 15 een strategie met groene toekomstdoelen op papier gezet. Shell en Total doen dat als beste, meldt de studie. Hun toekomstscenario’s zijn wel breed en vaag. Shell schrijft zelfs ‘transitiedoelen’ tot 2070, terwijl het Parijs-akkoord een duurzame wereld in 2050 vereist. Vanwege grote financiële onzekerheden van langlopende vuile projecten, begint de oliesector zich noodgedwongen wel achter de oren te krabben, zegt CDP. Vooral de aandeelhouders van oliereuzen krijgen meer oog voor het belang van groene investeringen. Voor een betere wereld, maar ook om te zorgen dat de waarde van hun ‘fossiele’ aandelen niet verdampt en oliebedrijven omvallen. Het aantal ‘groene resoluties’, waarmee aandeelhouders oproepen tot een duurzamere koers, loopt op. Ook het recente IPCC-rapport, waaruit blijkt dat snel radicale veranderingen nodig zijn voor de Parijs-doelen, kan aandeelhouders ertoe brengen dat ze een koerswijziging afdwingen, aldus het CDP.

Top 5 olie- en gasbedrijven met minst vuile toekomststrategie 1. Equinor (Noorwegen)

2. Total (Frankrijk)

3. Shell (Groot-Britanië, Nederland)

4. Eni (Italië)

5. Repsol (Spanje)

De hele ranglijst verschijnt op cdp.net

