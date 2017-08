De Noordzee boven Schiermonnikoog zit bomvol bijzondere soorten

Schelpkokerwormen (zie foto boven) zijn niet de grootste schoonheden in het aquatisch milieu. Maar toch zijn ecologen opgetogen nu ze met eigen ogen hebben gezien dat er op de Noordzeebodem ten noorden van Schiermonnikoog zandveldjes vol liggen met deze wezentjes.

Het zijn de pioniers van het zeeleven. De ‘nesten’ van deze kokerwormen, die gedeeltelijk boven de zeebodem uitsteken, zijn het fundament voor de andere bodemdieren, zoals schelpen, krabben en kleine vissen. Ze vormen de basisstructuur voor een natuurlijk Noordzeerif.

Door de expeditie kan volgens directeur Floris van Hest van De Noordzee worden vastgesteld waar de begrenzing van het afgesloten gebied moet komen. Niet alleen met duikers, maar ook met speciale apparatuur, zoals sonar, is getracht de bodem van het zuidelijke deel van de Borkumse Stenen in kaart te brengen. De gegevens worden in de komende maanden geanalyseerd.

De Borkumse Stenen is een nog onbeschermd gebied. Het ligt zo’n 25 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en grenst aan het Duitse zee-natuurgebied Borkum Rifgrund – dat onder Europees beschermingsregiem valt. Stichting De Noordzee, de visserijsector en de rijksoverheid hebben in mei afgesproken dat een deel van de Borkumse Stenen, dat in het Nederlandse deel van de Noordzee ligt, zal worden gesloten voor soorten visserij die de zeebodem aantasten. Er werd al niet veel in het gebied gevist omdat er vrij veel stenen liggen.

Onderzoek naar soortenrijkdom en bodemgesteldheid

De operatie is uitgevoerd door Oceana, die dit jaar op meerdere plekken in de hele Noordzee onderzoek doet naar de soortenrijkdom en de bodemgesteldheid. De Nederlandse Postcode Loterij heeft daarvoor 2,1 miljoen euro op tafel gelegd. Van dat geld worden de expedities gefinancierd en ook de wetenschappelijke studies betaald. Volgens Lasse Gustavsson, directeur van Oceana Europa, zal zijn organisatie na afronding van de Noordzee-expeditie overheden in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland adviseren over betere bescherming van de natuurwaarden in het gebied.

Volgens Van Hest van De Noordzee lijkt het alsof de soortenrijkdom en de natuur op de Noordzee redelijk al beschermd zijn. "Op papier is veertien procent van het zeegebied beschermd. Maar dan gaat het vooral om de kustzones, er is heel weinig bescherming in de diepere delen." Hij hoopt dat mede door deze expeditie grotere delen van de Noordzee kunnen worden beschermd.

Door de harde ondergrond in de Borkumse Stenen, komen er in het gebied veel koraalsoorten voor die een harde ondergrond zoeken, zoals dodemansduim, zee-anemonen en sponzen. De duikers hebben deze soorten op vrij grote schaal gezien tijdens de expeditie.