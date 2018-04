De nieuwe sojaroute moest duurzaam worden, maar daar blijkt in de praktijk weinig van

Duizenden kilometers spoorlijn en nieuw asfalt moeten de Amazone gaan doorkruisen, er komen meer dan zestig nieuwe havens. Bos wordt gekapt en inheemse gemeenschappen moeten wijken, zodat soja uit midden-Brazilië via de Amazone snel naar zeehavens kan worden vervoerd. Vanaf daar vertrekken schepen naar havens als Rotterdam. De soja eindigt als bijvoorbeeld veevoer op Hollandse boerderijen.

Nederland werkt al tien jaar met Braziliaanse overheden om deze projecten van de grond te krijgen. De ambassade organiseerde workshops en matchmaking-bijeenkomsten om Nederlandse bedrijven in de kijker te spelen. Het doel, geformuleerd in verschillende documenten: meer export en meer omzet voor het Nederlandse bedrijfsleven, voornamelijk voor kwakkelende sectoren als scheepsbouw, water- en wegenbouw.

Bedreigd

Nederlandse bedrijven zijn al actief betrokken: Arcadis hielp met de aanleg van een sojahaven, gaf strategisch advies aan het Braziliaanse ministerie van transport, en is bij enkele andere projecten betrokken. Welke projecten dat zijn zegt het bedrijf niet, ‘omdat hierover met klanten afspraken zijn gemaakt’. Boskalis loodst in twee Amazonehavens sojaschepen binnen, botenbouwers Damen Shipyards en Alewijnse leverden sleepboten. Afgezien van Arcadis geeft geen van de genoemde bedrijven toelichting op zijn activiteiten voor de sojaroute, behalve de bevestiging dat ze daar actief zijn of zijn geweest.

Wat betekent de sojaroute voor het Amazonewoud, het grootste regenwoud op aarde, dat de afgelopen decennia al zwaar te lijden had onder ontbossing en vervuiling? Het ministerie van buitenlandse zaken belooft zich in te zetten voor de duurzaamheid van dit grote infrastructuurproject. ‘Het vinden van oplossingen die de bestaande ecosystemen respecteren, is een rode draad in de benadering van de ambassade’, staat in een zogenaamde ‘woordvoeringslijn’ uit augustus 2017, bedoeld voor overheidscommunicatie over het project, die Investico in handen kreeg dankzij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Maar dat is nog niet makkelijk, zo weten ook de Nederlandse ambtenaren. ‘Inheemse volkeren en andere lokale gemeenschappen in Brazilië worden structureel bedreigd door grote infrastructurele projecten, zoals dammen en snelwegen, omdat dit leidt tot landconflicten’, schreven ze vorig jaar in een beknopt intern document. ‘Dergelijke economische activiteiten vormen in Brazilië een bedreiging voor de biodiversiteit en dragen bij aan grootschalige ontbossing. In veel gevallen is er namelijk een gebrek aan toezicht en wordt er te weinig belang gehecht aan een duurzame ontwikkeling.’

Nadat president Michel Temer twee jaar geleden aan de macht kwam, zijn boswetten versoepeld en rechten van traditionele gemeenschappen ingeperkt. Temers kabinet probeert met wetsvoorstellen natuurparken te verkleinen om plaats te maken voor een sojaspoorlijn. Milieuautoriteiten zijn volgens de Braziliaanse Rekenkamer platzak. Onderzoekers schrijven al jaren in wetenschappelijke publicaties dat nieuwe wegen of havens in de Amazone tot praktisch oncontroleerbare ontbossing leiden.

Hoe maakt Nederland de beloftes voor duurzame ontwikkeling waar? Kan dat wel in een gebied waar de staat praktisch afwezig is en pistoleiros (gewapende huurlingen) op het platteland de dienst uitmaken? Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico volgde voor Trouw en De Groene Amsterdammer de nieuwe sojaroute om te zien hoe de ‘duurzaamheid’ er in de praktijk uitziet.