De nieuwe leaseauto rijdt weer gewoon op diesel

Dat blijkt uit gegevens over 2016 van de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), die samen 90 procent van de leaseauto’s in ons land in huis hebben. De vereniging spreekt van een trendbreuk; CO2-uitstoot van nieuwe leaseauto’s daalde immers al jaren.

Leasemaatschappijen en bedrijven die zich samen actief inzetten voor schoner vervoer (Clean Car Concepts) rapporteren een CO2-stijging van vijf procent, zegt de milieuorganisatie Natuur en Milieu.

Hybride

Een belangrijke verklaring is de vorig jaar herziene belastingwetgeving. Die maakte de hybride auto minder populair en die op benzine of diesel dus weer relatief aantrekkelijk. De fiscale bijtelling voor hybrides ging bijvoorbeeld omhoog, van 7 naar 15 procent. Dit fiscale voordeel is bovendien per 1 januari van dit jaar geheel geschrapt. “De mensen wisten dat van tevoren en hebben dat als overweging bij hun aanschaf van de auto meegenomen”, zegt Geertje van Hooijdonk van Natuur en Milieu. “Dat is precies de reden waarom wij pleiten voor fiscale stimulering van zuinige auto’s met weinig uitstoot van CO2”. Ze vreest dat de komende jaren de CO2-uitstoot door lease-auto’s verder toeneemt, ook omdat de bijtelling voor zware leaseauto’s is verlaagd van 25 naar 22 procent. Alleen volledig elektrische auto’s worden nu nog fiscaal gestimuleerd. Maar deze zijn niet zo populair. Na vier jaar komen leaseauto’s bovendien op de tweedehandsmarkt.

Een tweede verklaring voor de gestegen uitstoot is het gesjoemel met gegevens over de CO2-uitstoot. Die blijkt in de praktijk zo’n 50 procent hoger dan de fabrikanten opgeven, bleek vorig jaar uit onderzoek. Bovendien rijden auto’s minder zuinig dan fabrikanten willen doen geloven. “Het wordt tijd dat er een sterke Europese toezichthouder komt naar Amerikaans model”, zegt Van Hooijdonk. Die toezichthouder moet ook forse boetes kunnen opleggen.