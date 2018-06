De Mount Everest dreigt ook de hoogste vuilnishoop ter wereld te worden

16.500 kilo aan afval heeft het opruimteam van de berg gehaald, meldt de Chinese Global Times. Die 16,5 ton bestaat voor 2,2 ton aan menselijke uitwerpselen. Want ja, sommige klimmers nemen een blikje mee, maar de meeste verstoppen zich gewoon ergens achter een sneeuwbank. Verder namen de klimmers 1000 kilo mee aan achtergelaten uitrusting zoals zuurstoftanks en tenten.

De Mount Everest is niet alleen de hoogste berg ter wereld maar dreigt ook de hoogste vuilnishoop ter wereld te worden. Niet alleen doordat veel mensen de top willen bereiken, ook doordat ijs door de opwarming van de aarde smelt. Daardoor komt er steeds meer zooi tevoorschijn.

Dus krijgen klimmers tegenwoordig op last van de autoriteiten twee vuilniszakken uitgereikt, waar ze op de terugweg minstens acht kilo vuilnis in moeten proppen. Voor elke kilo die de klimmers minder naar beneden meenemen krijgen ze een boete. Of daar ook de eigen uitwerpselen in moeten zitten? Daar geeft de Global Times geen uitsluitsel over. Dat afval hoeft overigens niet per definitie de kliko in. Achtergelaten uitrusting van bergbeklimmers kan verkocht worden als souvenir.