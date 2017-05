De mezen gaan dood

Daarom bleef ik in april vogelvoer opdienen, met dode insecten. Maar toen ik er een week tussenuit kneep, zijn de mezen verhongerd.

Dit jaar gaat het kennelijk weer fout met de meze

Vorig jaar was het ook een koude lente en dat had invloed op de mezen. De Werkgroep Nestkast van Sovon Vogelonderzoek Nederland verzamelde de gegevens van onder meer zesduizend door kool- en drieduizend door pimpelmezen bewoonde nestkasten. Die bevatten ruim 40.500 respectievelijk ruim 21.000 eieren. Gemiddeld waren dat kleinere legsels dan anders en de oudervogels deden er drie dagen langer over om de eieren uit te broeden. Een deel van de eitjes kwam niet uit en in veel kasten verhongerden de kuikens. Dit alles staat te lezen in het onlangs verschenen Nestkastrapport. In totaal vlogen er 26.000 koolmeesjes uit en 18.000 pimpels. Onder de koolmezen schopte slechts 71,5 procent van de eieren het tot uitvliegen. Dat nestsucces is één van de laagste sinds 1980.

Dit jaar gaat het kennelijk weer fout met de mezen. Ze kampen bovendien niet alleen met kou en voedselschaarste. In bossen op de arme zandgronden leggen mezen eieren met dunne schalen, waaruit geen of misvormde jongen kruipen. Vooral op de Veluwe tobben mezen daarmee. Het zou kunnen dat verzuring daar de oorzaak van is. Als er ammoniak, nitraten en stikstofdioxide uit de lucht neerdwarrelen, verzuren die de bodem. Kalk lost dan op en spoelt weg, wat weer invloed heeft op het planten- en dierenleven. Zonder kalk wordt het slakken onmogelijk gemaakt huisjes te maken. Mezen krijgen minder kalk binnen en kunnen niet bijtanken door aan slakkenhuizen te knagen. Ze leggen broze eieren.

Dit werd rond 1980 aangetoond en lag toen vooral aan met zwaveloxiden uit verkeer en industrie verzuurde regen. De zwaveluitstoot is sindsdien aangepakt. Nu zijn waarschijnlijk nitraten en ammoniak uit de landbouw de boosdoeners.

