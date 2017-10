De merels uit Scandinavië vallen ons land binnen

Intussen vallen de merels uit Scandinavië ons land binnen. In mijn tuin zie ik er eerst één, dan nog één en prompt vechten ze elkaar de tent uit. Hoe weinig merels er ook zijn, zelf vinden ze de ander algauw te veel. Net mensen!

Op Schiermonnikoog is de trek van merels en andere lijsters altijd een mooi verschijnsel. Van de ene op de andere dag leeft het eiland van de merels, zanglijsters, koperwieken en/of kramsvogels. Nu zijn merels en koperwieken er plotseling in groten getale. Ze vallen aan op de meidoorns die de duinen rood kleuren. Als die op raken, zijn er nog duindoorns, lijsterbessen, vogelkersen, vlieren en kardinaalsmutsen. Bessen genoeg!

Hopelijk zijn koperwieken, zanglijsters en kramsvogels niet vatbaar voor het usutuvirus

Met veertien Trouwlezers wandel ik over het eiland. Ik kies mijn lievelingspaadjes, waaronder het Kronkelpad, en daar wemelt het van de merels en de koperwieken. De merels scharrelen door de struiken en steken het pad over, de koperwieken bevinden zich hoger in de bomen en blijven soms even zitten in het zicht van een kijker. Ze zijn een stuk kleiner dan de merels en een stuk lichter. Ze zien eruit als kleine zanglijsters met een heldere oogstreep en natuurlijk de roestbruine vlekken onder hun vleugels, waaraan ze hun naam danken. De merels tetteren, de koperwieken piepen.

Hoe zoiets simpels als trekkende merels en koperwieken je ieder jaar weer blij kan maken... Daar zijn ze weer! Hopelijk zijn koperwieken, zanglijsters en kramsvogels niet vatbaar voor het usutuvirus. Maar voor de noordelijke merels houd ik mijn hart vast. Straks raken ze besmet. Misschien nemen ze het virus komende lente wel mee naar Zweden en wordt het volgend jaar een stille herfst. Voor het eerst geen mereltrek meer... Ik mag er niet aan denken.

