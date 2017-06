De mens is een dier, maar dieren zijn geen mensen

‘Niet het eten van vlees is het probleem, maar behandeling van de dieren, zegt Frans de Waal”, zo twitterde publiciste Tracy Metz onlangs. Ze vatte de woorden van de bekende etholoog samen over de vraag hoe menselijk dieren zijn, en hoe dierlijk mensen.

De uitspraak deed me denken aan een familie-anekdote. Mijn schoonvader hield vroeger kippen en enkele konijnen in de tuin achter zijn rijtjeshuis. Eenmaal per jaar, eind december, was een van de konijnen bestemd voor de pan. Schoonpa vond dat het dier dat hij het hele jaar liefdevol had verzorgd, niet nodeloos mocht lijden en slachtte het daarom niet zelf maar liet dat doen door een daartoe bekwame kennis. Je moest tenslotte, zo meende hij, goed voor de dieren zorgen zonder er al te zeer aan te hechten. De konijnen hadden ook geen naam, ze waren gewoon konijn, werden goed verzorgd maar eindigden wel op het bord. Een simpele maar verantwoorde filosofie. De aaibaarheidsfactor bestond nog niet.

Onze omgang met dieren is er sindsdien niet eenvoudiger op geworden.

Menselijke interpretatie van dierlijk instinct

Communicatie met dieren en het interpreteren van hun gedrag wordt vooral gehinderd door de totale onmogelijkheid tot het leggen van verbaal contact. We kunnen een pissebed of een tuinslak niet vragen naar zijn of haar zieleroerselen of ervaringen. Zelfs met onze naaste verwanten, chimpansees en de bonobo’s, kunnen we helaas geen zinnig gesprek aanknopen. Het gevolg daarvan is dat we ieder diergedrag moeten interpreteren. Natuurlijk zijn daar in de loop van de tijd goede protocollen voor ontwikkeld die door gedragsbiologen worden toegepast, maar buiten deze beroepsgroep wordt er vaak maar wat hineininterpretiert.

Het grote risico is daarbij dat we onze eigen, menselijke emoties projecteren op de dieren. En dus horen we op de televisie vertellen dat twee vogels elkaar verliefd aankijken. Of dat een roofdier ergens verlekkerd naar loert. Maar we kunnen helemaal niet weten of een dier verliefd is, of verlekkerd. De kans is vele malen groter dat hormonen een rol spelen, respectievelijk de maag knort, en de vertaling van die fysiologische verschijnselen naar een psychologische duiding is dan ook volkomen misplaatst.

Dit fenomeen, het projecteren van menselijke emoties en gevoelens op dieren of het interpreteren van diergedrag in termen van menselijke begrippen, noemen we antropomorfisme. Het leidt tot allerlei misverstanden, zo betoogde ik in een interview in deze krant. Tot mijn verrassing noemde filosofe Leonie Breebaart dit een verbazingwekkende uitspraak. Ze haalde vervolgens wel twee dingen door elkaar: enerzijds het risico van antropomorfisme en anderzijds de ook bestaande overeenkomsten tussen mens en dier, om te eindigen met de vreemde constatering dat wanneer het antropomorf is om te veronderstellen dat een huisjesslak bang kan zijn en je dus niet kunt weten wat hij voelt, je de slak wel zou mogen doodtrappen.

We kunnen er wat van op het gebied van dierenkwelling

Natuurlijk weten we niet wat een slak denkt die zich in zijn huisje terugtrekt; naar alle waarschijnlijkheid denkt het diertje echt helemaal niets en is het terugtrekken slechts een reflexmatige reactie op een beweging in zijn omgeving. Onze ethiek verhindert (of beter: zou moeten verhinderen) dat we het dier doodtrappen.