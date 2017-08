De meidoorn: een boom om omheen te hupsen

De meidoornbessen gaan soms vergezeld van vogelkersen, sleedoornpruimen, lijsterbessen, hazelnoten, kardinaalsmutsen en Gelderse rozenbottels. Gelderse roos is helemaal geen roos en draagt geen echte rozenbottels, maar vruchtjes die vogels niet eens zo op prijs stellen.

Meidoornbessen vinden ze lekkerder! Dat zijn nou juist wel een soort botteltjes, want meidoorn is een roosachtige. Kijk maar eens van dichtbij naar de kleine, donkerrode, enigszins langwerpige bessen, dan zien ze eruit als kleine bottels.

Meidoorn bloeit in het vroege voorjaar en draagt vrucht in het vroege najaar, maar vorige week kwam ik er een tegen die zowel bessen als bloemen vertoonde. De bloemen waren in trek bij vliegen. Er zijn wel meer voorjaarsbloeiers waarvan in de nazomer enkele exemplaren nog even in bloei komen, maar van meidoorn wist ik dat niet.

Meidoorn is eeuwenlang aangeplant voor de sier (witte bloemen, rode bessen, groene blaadjes), als boom om omheen te hupsen en vooral als veekering. Meidoorn kan, zeker als er koeien of schapen aan knabbelen, een ondoordringbare wirwar van stekelige takken vormen. Die takken zijn van hard hout en breken niet zomaar af. Het vee bleef er gegarandeerd achter én het hield veedieven buiten de deur. De Romeinen hadden last van de stekelhagen in de Lage Landen – ze belemmerden Julius Caesars opmars.

Minstens 2000 jaar zijn er meidoornhagen in Nederland, maar sinds de komst van prikkeldraad vrijwel allemaal gerooid. Volgens natuurbeschermer Jaap Dirkmaat hebben we in een halve eeuw 300.000 kilometer haag vernietigd. Onvoorstelbaar hoeveel wij opofferen aan efficiëntie, productie en geld.

Meidoornbessen en -bloemen. © Koos Dijksterhuis

