De meeste merken blijven de verbrandingsmotor trouw, blijkt in Genève

Elektrische auto's? Het Europese publiek loopt er nog niet warm voor. Zes op de tien consumenten blijven de verbrandingsmotor trouw, of die motor nou draait op benzine of op diesel. Deze boodschap verspreidde Mazda aan de vooravond van de autobeurs van Genève die deze week plaatsvindt.

Daar tonen alle invloedrijke automerken, op Tesla en Opel na, nieuwe modellen en technologieën. Mazda stelt op basis van eigen consumentenonderzoek: de benzinemotor is niet passé. Weinig andere merken kiezen zo openlijk partij voor de verbrandingsmotor als Mazda. Het Japanse bedrijf gelooft in betere verbrandingstechnieken.

De dieselmotor zal, zij het mi­li­eu­vrien­de­lij­ker, een comeback maken Volkswagen-topman Matthias Müller

Intussen betovert de concurrentie het publiek in Genève met hun elektrische productieauto's en prototypes. De elektrische Jaguar I-Pace, de Porsche met zijn Mission E Cross Turismo en de Kia Kona Electric beleven hun wereldpremière. Volkswagen showt het prototype van de I.D. Vizzion. Daimler-Benz etaleert het elektrische sub-merk EQ.

Mazda lijkt met zijn lofzang op de zuinige benzinemotor behoorlijk alleen te staan in de autowereld, maar in de praktijk valt dat mee. De meeste merken blijven de verbrandingsmotor trouw. In Genève is het hoogtepunt op dat gebied de Rolls-Royce Cullinan, een rollend kasteel. Echte dieselliefhebbers kunnen in Genève hun hart ophalen bij de Alpina XD3 met 388 pk, een exclusieve dieselauto op basis van een standaard BMW.

Comeback Meer merken laten in Genève dieselauto's debuteren. Peugeot toont de nieuwe 508-generatie met benzine- en dieselmotoren. Later komt er een 508-hybride bij. Kia toont de Optima diesel. Ook al kondigden Porsche en Toyota recent aan te stoppen met diesels, voor veel meer automerken blijft een dieselmotor core business. Volkswagen-topman Matthias Müller zei bij persbureau Bloomberg zelfs dat de dieselmotor, zij het milieuvriendelijker, een comeback zal maken. De autofabrikanten voeren op het Europese hoofdpodium in Genève een soort circusact op met hun aandrijflijnen. Het is balanceren tussen de reële consumentenvraag en het aanboren van kansrijke markten voor nieuwe techniek. In Europa lopen de nationale autovoorkeuren voor benzine, diesel, gas en elektrisch sterk uiteen bij overheden en consumenten. Zo breekt het Spaanse Seat in Genève een lans voor aardgasauto's. Merken zoeken veilige technologie die overal kan aanslaan. Het toverwoord in deze queeste lijkt 'hybride' te zijn. Hybrides zijn benzine- of dieselauto's die rijden met elektrische rij-ondersteuning. Dat kan op allerlei manieren, zowel met als zonder oplaadpalen. De ver­bran­dings­mo­tor mag dan een toontje lager zingen, de uitlaatauto blijft het uitgangspunt Extra rij-ondersteuning kan juist ook bescheiden zijn, toont de nieuwste Audi A6 met Mild Hybrid-techniek. De A6, zonder een stekker, genereert tijdens het rijden stroom voor de voeding van ondersteunende systemen. Elektro-aandrijving ontbreekt. De Audi A6 is in Zwitserland een van de vele autotypes die met hybridetechnieken verschijnt. Pionier Toyota onthult in Genève de nieuwe stekkerloze Auris en nieuwe hybrideaandrijflijnen. Op de stand van Mercedes-Benz staan tussen de klassieke brandstofslurpers en futuristische elektroauto's tevens nieuwe diesel-hybrideversies van de veel verkochte C- en E-klasse. Hybride blijkt een veilige techniek om de brug te slaan tussen uitlaat- en batterij-auto's.

Stekkerauto In Genève debuteren de volgende generaties van de Mitsubishi Outlander en Volvo V60. De eerste hybride- uitvoeringen van beide autotypes zorgden in 2013 voor de Nederlandse publieksdoorbraak van het fenomeen 'stekkerauto'. De V60 is er weer als hybride, maar ook opnieuw als diesel. Honda onthult de C-RV benzinehybride; Bentley de grote Bentayga Hybrid. De verbrandingsmotor mag dan een toontje lager zingen, de uitlaatauto blijft het uitgangspunt. Mazda kan het draagvlak voor de verbrandingsmotor goed gebruiken. De Japanners willen over een jaar kunnen uitpakken met hun spraakmakende innovatie: een benzinemotor die werkt volgens de principes van de dieselmotor. Die is bijna klaar. Maar Mazda durft zich niet aan de auto-elektrificatie te onttrekken. Met Toyota gaat het merk zich toch eens in elektro-auto's verdiepen.