De meeste gemeenten hebben nog steeds vooral tochtige panden

Nog twaalf jaar te gaan, dan moet de gemiddelde koopwoning energielabel A hebben. Maar verreweg de meeste koopwoningen verkeren in een slechtere staat, blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van taxatiebedrijf Calcasa. In slechts veertien Nederlandse gemeenten beschikt meer dan de helft van de koopwoningen over energielabel A of B. “De meeste gemeenten staat een grote verduurzamingsopgave te wachten”, zegt commercieel directeur Rogier van der Hijden.

Lees verder na de advertentie

Dat heeft vooral te maken met de kosten voor woningeigenaren en de moeite die ze moeten doen om hun woning energetisch op te kalefateren, zegt Van der Hijden. “Laaghangend-fruit-maatregelen, zoals het isoleren van je woning of het plaatsen van zonnepanelen, zijn niet zo duur en ook nog eens rendabel.” Maar de woningeigenaar die van label C naar A wil, kan rekenen op een kostenplaatje van misschien wel tienduizenden euro’s.

Oudere woningen Calcasa legde het afgelopen kwartaal alle 374 Nederlandse gemeenten onder de loep en vergeleek daarbij de energielabels van woningen die qua grootte, locatie en uiterlijk heel erg op elkaar leken. Vooral eigenaren van oudere huizen, zoals erkerhuisjes uit de jaren dertig, of portiekwoningen uit de vijftiger jaren, laten het verduurzamen links liggen, blijkt uit die analyse. Slechts 72 procent van de woningen die gebouwd zijn voor 1905 heeft een energielabel, terwijl dat sinds drie jaar verplicht is. Voor jaren dertig-woningen geldt dat 82 procent een energielabel heeft. Dat komt omdat deze woningen moeilijk te verduurzamen zijn, zegt Van der Hijden. “Neem een jaren dertig woning. Die heeft geen spouwmuren en is dus moeilijk te isoleren. Wil een eigenaar dat wel, dan kost dat veel geld, wat hij waarschijnlijk niet terug zal verdienen.” Heeft een woning geen energielabel, dan kun je ervan uitgaan dat het niet verduurzaamd is, stelt de commercieel directeur ook. Degenen die veel moeite steken in het opkrikken van hun energielabel, doen dat meestal met subsidies en leningen van geldverstrekkers. Die geldverschaffers eisen, soms in ruil voor korting, vaak een bewijsplicht van het eindresultaat. “De kans is erg klein dat je dan dat vinkje voor het energielabel A niet gaat halen.”

Klimaatakkoord Dan blijft de vraag: lopen de veertien goed scorende gemeentes op schema om de Rijksdoelstellingen te halen (energielabel A in 2030)? Woningmarktonderzoeker Frans Schilder van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft er zijn twijfels bij. Mooi dat jonge gemeenten als Almere, Pijnacker-Nootdorp en Barendrecht veel nieuwe en dus duurzame woningen tellen, maar een strak, goed doordacht plan ging er niet aan vooraf. “Of een gemeente de doelen gaat halen, hangt af van de renovatie van oudere woningen”, zegt Schilder. Gemeenten kunnen die renovatie met subsidies en communicatie wel aanjagen, maar de snelheid daarvan hangt echt af van de woningeigenaren zelf. En die laat flink te wensen over, zegt Schilder. Jaarlijks moeten er 200.000 tot 300.000 woningen worden verduurzaamd om de doelstellingen te halen, maar de eigenlijke hoeveelheid is fors minder. Houden woningeigenaren dit tempo aan, dan gaan we de energiedoelstellingen niet halen, stelt de onderzoeker. “Zolang alle verduurzamingsmaatregelen vrijblijvend zijn, vragen woningeigenaren zich met name af of ze de kosten terugverdienen. Dubbelglas verdienen ze terug, dus dat is populair. Trippleglas niet, dat doen ze dan ook niet.” 'Je wilt als Rijk voorkomen dat mensen op een gegeven moment hun rekeningen niet kunnen betalen' De overheid zou de energiebelasting verder kunnen verhogen om de verduurzaming te stimuleren. Maar, zegt Schilder, dat kan slechts in zekere mate. “Je wilt als Rijk voorkomen dat mensen op een gegeven moment hun rekeningen niet kunnen betalen.” Het goede nieuws: wie er wel voor kiest op zijn woning energetisch op te knappen, ziet die ook meteen in waarde stijgen. Met maar liefst twee procent, berekende Calcasa. Gemiddeld levert dit de woningeigenaar zo’n 6000 euro op. Maar, zegt Van der Hijden, dat is bij lange na niet genoeg om alle gewenste verduurzamingsmaatregelen uit te voeren.

Lees ook

Zelf klussen aan een duurzaam droomhuis Om onze klimaatdoelstellingen te halen, zullen we ook kritisch moeten kijken naar onze woningen. Isoleren, van het gas af, energieneutraal bouwen. Zelfbouw kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van het Nederlandse woningaanbod.