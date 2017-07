De Marker Wadden is nu al gekoloniseerd door broedende visdieven

Een jaar nadat het eerste zand werd opgespoten in het Markermeer, halverwege Enkhuizen en Lelystad, vonden talloze broedvogels hun weg naar de archipel in aanleg.

Boswachter Ruben Kluit van Natuurmonumenten is opgetogen. Bij een laatste telling bleken ruim 2000 broedparen hun eieren in het zand van het vers opgespoten eiland te hebben gelegd. "Zulke aantallen hadden we echt niet verwacht", aldus Kluit.

We wachten eigenlijk nog op een nest dwergmeeuwen

Waarom hadden jullie dat niet verwacht? "Omdat de aannemer er nog rondrijdt en het er nog niet echt rustig is. De aannemer heeft ervoor gekozen om sommige stukken die klaar zijn, ook echt met rust te laten. En dan zie je meteen dat sommige soorten zich er direct nestelen; de zogenaamde pionierssoorten die van nature heel opportunistisch zijn. Die zien een kaal stuk zand en gaan broeden. Pas daarna bekijken ze of er wel voldoende voedsel is."

En dan hebben we het over? "1800 nesten van visdieven, 352 paartjes kokmeeuw en, heel bijzonder, ook broedende strandplevieren en dwergsternen. Die broeden normaal alleen in Zeeland en op de Wadden. En we wachten eigenlijk nog op een nest dwergmeeuwen. Die hangen hier al wel rond, maar we hebben ze nog niet zien broeden."

Weten jullie eigenlijk hoe de vogels zo'n nieuw eiland vinden? "Haha. Nee, dat vraag ik me eigenlijk ook af. We weten wel dat er hier weinig concurrentie is en dat er weinig roofdieren zijn. Maar hoe ze het vinden? Daar verbaas ik me ook over. 1800 nesten van visdieven is niet mis!" Lees ook: De nieuwste eilanden van Nederland

