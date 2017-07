De markante plataan bleef gespaard in de oorlog

Het blad is groot en oogt fris.” Ronald Loch, bomenadviseur bij de gemeente Rotterdam, kijkt tevreden omhoog. Hij zit op een bankje aan het water van de Westersingel, schuin tegenover de indrukwekkende Breytenbachboom. De plataan staat op een kunstmatig ‘schiereilandje’ van gras, in de stadssingel.

Loch begint al snel over die zalig allitererende naam: Breyten-bach-boom. De plataan is in de volksmond zo gaan heten na een voordracht van de Zuid-Afrikaanse dichter Breyten Breytenbach, aan de voet van de boom, tijdens het Poetry-festival. Hij doopte de plataan tot ‘monument voor de vrije gedachten’. Maar Breytenbach, dié naam bleef hangen. Een enkeling noemt de boom liever de ‘Poetree’. Een woordgrapje van poëzieliefhebbers.

Rock-'n-roll imago

De boom, die er in 1870 zeker al stond, hoort in Rotterdam bij de oudjes. In totaal staan er ruim 165.000 bomen in de stad. Die hebben allemaal aandacht nodig. Met een team van vijf bomencontroleurs moet Loch voornamelijk de stabiliteit van deze bomen controleren om onder andere op tijd parasitaire schimmels te constateren. Tijd om een boom éxtra in de watten te leggen is er niet.

Maar de Breytenbachboom maakt het gelukkig goed. “Nog altijd geen schimmels”, zegt Loch. En dat is best bijzonder, want er heersen enge ziektes onder de platanen. Takken breken spontaan af, door de beruchte massariaziekte. “En vanuit Frankrijk zit er alweer een nieuwe ziekte aan te komen”, zegt Loch.

Nederland, Rotterdam, 12 juni 2017. Breytenbachboom, Rotterdam. Foto: Werry Crone © Werry Crone

Hij is dan misschien vrij van ziektes, de tand des tijds heeft wel sporen nagelaten op de Breytenbachboom. ‘B&Y’ staat in de schors gekerfd, allicht een liefdesverklaring. “Gelukkig kunnen liefjes elkaar tegenwoordig gewoon een appje sturen”, lacht Loch. De uitgesneden letters hebben wat weg van een tatoeage. Ze geven de Breytenbachboom een rock-’n-roll-imago. Loch: “Het is een woeste boom.” In de avond, met lampen erop gericht, is het een spookachtige verschijning middenin de stad.

Er zijn takken in de boom met rotte plekken erin. Loch prikt zijn vinger erin. “Hmm, niet zo best”, zegt hij peinzend. Maar een behandeling met smeersels krijgt de boom niet. Dat gebeurde vroeger wel. “Snoeiwonden en zwakke plekken werden tot een jaar of dertig terug behandeld. Maar van zulke boomchirurgie zijn we afgestapt. De boom moet zelf zijn wonden helen.”