De loterij betaalt mee aan ‘droomproject’ Holwerd aan Zee

De Nationale Postcode Loterij ­besloot gisteren het plan ‘Holwerd aan Zee’ aan te wijzen als een ‘droomproject’ voor dit jaar. De loterij geeft jaarlijks één of meer grote bedragen weg om uitvoering van bijzondere, baanbrekende plannen, onder meer voor natuurherstel, mogelijk te maken. Eerder ging er geld naar de aanleg van natuurgebied Marker Wadden en herstel van de getijdennatuur in het Haringvliet.

Holwerd aan Zee is bedacht door vier inwoners uit de regio. Ze willen met het natuur- en recreatieproject het gebied uit de economische malaise halen. Holwerd ligt in een krimp-regio, het dorp verpauperde omdat steeds meer mensen verhuisden. De vier, Jan Zijlstra, Marco Verbeek, Hessel Hiddema en Theo Broersma, hebben met de volle steun van burgers en boeren uit het dorp hun plan voor Holwerd aan Zee uitgewerkt.

Om Holwerd aan zee te krijgen, moet er een doorbraak komen in de hoge Waddendijk bij het dorp. In de dijk zal dan een stormvloedkering worden gebouwd, die alleen dicht gaat bij extreem hoogwater en zware storm. Binnendijks worden op de 35 hectare landbouwgrond tussen de Waddenzee en het dorp moeraskwelders aangelegd en een meer. Door de aanleg van vaargeulen ontstaat er een open verbinding met de Waddenzee, zodat zoet en zout water zich kunnen vermengen. Pleziervaart zal vanaf de Waddenzee naar de boulevard van Holwerd kunnen varen.

Natuurverbetering

De aanvraag voor geld uit het droomfonds van de Postcode Loterij is gedaan door Vogelbescherming ­Nederland, met steun van It Fryske Gea en de Waddenvereniging. De Vogelbescherming verwacht dat het nieuwe natuurgebied een belangrijke rol krijgt in het herstel van populaties broedvogels in de Waddenzee. Ook voor vissen die trekken tussen zoet en zout water kan het project van belang zijn. Er ontstaat een open verbinding tussen de Friese boezem en de zee.

Volgens Margriet Schreuders, hoofd goede doelen van de Postcode Loterij, past het project ‘perfect in het rijtje iconische Nederlandse natuurprojecten die door de deelnemers aan de loterij zijn gerealiseerd’. Schreuders: “Holwerd aan Zee spreekt enorm tot de verbeelding. Met dit plan wint het gebied aan aantrekkelijkheid om er te wonen en te recreëren. Voor ons en voor de natuurorganisaties is vooral ook de verbetering van de natuurwaarden in het gebied belangrijk.”

Sinds de oprichting van het Droomfonds is er tot 2017 ruim 161 miljoen euro gegeven aan 19 projecten. De Postcode Loterij maakt op 4 maart tijdens een Goed Geld Gala bekend hoe de opbrengst dit jaar verder wordt besteed. Doorgaans wordt de helft van de inleg geschonken aan doelen op het gebied van mens en natuur. ­Vorig jaar werd in totaal ruim 350 miljoen weggegeven.