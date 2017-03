De leeuwerik als Bach in een vrolijke bui

Tureluurs en steenlopers scharrelen langs de havenkant. Over de Waddenzee scheren eidereenden, bruine vrouwen en zwart-witte woerden. Wulpen vliegen jodelend over en scholeksters jakkeren in V-formaties naar het eiland voor een broedpoging.

Lees verder na de advertentie

Aan de zwerm goudplevieren die fluitend opstijgt om in de polder de vloed te overbruggen, is te merken dat de winter niet helemaal voorbij is. Ook de rotganzen op het wad zijn wintergasten. "Rorororoh", mompelen ze. Zij vertrekken pas over twee maanden naar de Siberische toendra. Hetzelfde geldt voor de brandganzen in de polder, al gaan die naar Spitsbergen en maken ze hoge kefgeluidjes. De grauwe ganzen ertussen mompelen noch keffen, ze gakken als boerenganzen en ze hebben de kwelder ontdekt als broedplaats. Tussen de Kooi- en Kobbeduinen steken hun bruingrijze halzen met oranje snavels uit het gras.

Geen geluid maakt mij zo lenteachtig blij als het lied van de veldleeuwerik Koos Dijksterhuis

Voortdurend klinkt de zang van veldleeuweriken, die hoog in de blauwe lucht fladderen. Na een lang lied zeilen ze als een parachuutje neer, en daarmee maken mannetjes indruk op vrouwtjes. Dertig jaar geleden behoorde de veldleeuwerik tot de tien meest voorkomende broedvogels van Nederland. Sindsdien zijn ze bijna allemaal weggemaaid. Maar in grazige natuurgebieden zoals hier houden ze het vol. Geen geluid maakt mij zo lenteachtig blij als het lied van de veldleeuwerik. Als de merel Mozart is, en de spreeuw Satie, dan is de leeuwerik Bach, maar wel Bach in een vrolijke bui. Allegro!

Graspiepers, de kleine neefjes van leeuweriken, zingen ook in de lucht en laten zich parachuteren. Een vertederend schouwspel. Ze zingen korter en roestiger dan leeuweriken, ze fladderen niet zo hoog en laten zich sneller neerzeilen. Zo vullen ze elkaar aan, die twee losbollen. Ik lig in het gras, ik kijk en ik luister.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.