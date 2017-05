Die conclusie valt te trekken uit het onderzoek van UBS-analisten naar de kosten van de Chevy Bolt, in Nederland bekend als zijn tweelingzuster Opel Ampera-E. Zij haalden een Chevy Bolt uit elkaar om de kostprijs per onderdeel te ontdekken. Die kostprijs kwam 4600 dollar (ruim 4000 euro) lager uit dan gedacht en zal nog lager worden, voorspellen zij.

Volgens UBS betekent dit dat een Chevy Bolt over zijn hele levensduur vanaf volgend jaar goedkoper zal zijn dan een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor. De aanschafprijs zal aanvankelijk nog wel hoger zijn dan de 'fossiele' tegenhanger, maar de 'brandstofkosten' vallen veel lager uit. En omdat een elektromotor veel minder slijt dan een verbrandingsmotor, zullen ook de reparaties goedkoper uitvallen.

Voor consumenten is de aanschafprijs nog een flinke hobbel, maar bedrijven kijken uiteraard naar de totale kosten. Vanaf volgend jaar zullen bedrijven dus veel sneller geneigd zijn hun wagenpark met elektrische auto's (EV's) uit te rusten. En dan gaat het hard, voorspelt UBS. Door schaalgrootte bij de productie zal de prijs van EV's snel verder dalen, waardoor over vier of vijf jaar ook de aanschafprijs van de auto's lager zal zijn dan die van concurrerende modellen met verbrandingsmotoren.

UBS heeft zijn voorspelling voor de verkoop van EV's in 2025 met 50 procent verhoogd, naar 14,2 miljoen wereldwijd. Vorig jaar werden er nog maar 450.000 puur elektrische auto's verkocht. Wil de verwachting van UBS uitkomen, dan moet de markt voor EV's acht jaar lang jaarlijks met 50 procent groeien...

Dat het bij de Chevy Bolt niet om een moeilijk verkoopbare maar juist een aantrekkelijke auto gaat, blijkt mede uit een lovend artikel in zakenkrant NRC over de Opel Ampera. Een van de grootste minpunten van de Opel Ampera-E is volgens de schrijver dat er waarschijnlijk te weinig naar Europa zullen komen omdat de Amerikaanse fabriek vooral Chevy's zal willen leveren...

Overigens leggen de fabrikanten voorlopig nog geld toe op hun EV's, denkt UBS. Pas als de verkoopaantallen sterk stijgen, komt er winst in zicht. Dat geldt in principe ook voor Tesla's Model 3, de concurrent van de Ampera-E. Op het basismodel lijdt Tesla in principe een verlies van 2800 dollar, denkt UBS, maar verwacht wordt dat veel kopers voor prijzige extra's zullen kiezen waardoor de gemiddelde Model 3 voor Tesla toch al meteen winst gaat maken.

Het nieuws dat de ontwikkelingen veel sneller gaan dan tot voor kort gedacht, maakt ook het nieuws van Volvo begrijpelijker. De Zweedse autofabrikant kondigde recent aan geen nieuwe dieselmotoren meer te ontwikkelen, en in plaats daarvan alles op elektromotoren te zetten. Voor zover mij bekend is Volvo de eerste 'traditionele' autobouwer die diesel inruilt voor elektrisch. De achtergrond van Volvo verklaart die stap ook al deels: Volvo is sinds 2010 in handen van Geely, een van de grote Chinese autobouwers. En van alle nieuwe elektrische auto's in de wereld komt sinds 2015 de helft uit een Chinese showroom.

