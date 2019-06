De landbouwlobby mengt zich in het debat over bijengif: ‘Het gaat juist goed met de bij’

Het staat helemaal niet vast dat bijen en hommels in Nederland dood gaan door bestrijdingsmiddelen, vindt een stichting die voor de landbouw opkomt. Minister Carola Schouten (landbouw) moet extra onderzoek doen voordat ze het advies overneemt van de Europese voedselautoriteit om het gebruik van neonicotinoïden – ook bekend als ‘bijengif’ – verder te beperken.

De stichting Agri Facts, een organisatie die het land- en tuinbouwbeleid in Nederland kritisch wil toetsen, heeft vandaag de landbouw-woordvoerders in de Tweede Kamer gevraagd of zij de minister willen dwingen nader onderzoek te doen. Schouten moet, aldus Agri Facts, vooralsnog niet het advies volgen van de Europese voedselautoriteit Efsa, die zegt dat het beleid rond deze bestrijdingsmiddelen verder moet worden aangescherpt. De minister is dat wel van plan.

Rotgers ontkent niet dat sommige bijensoorten het moeilijk hebben, maar ze stelt dat andere soorten juist in aantallen toenemen, volgens haar – opmerkelijk genoeg – juist in landbouwgebieden. Ze vindt dat de soorten niet op één hoop kunnen worden geveegd. Van 380 beschreven Nederlandse bijen- en hommelsoorten nemen er volgens haar 112 in aantal toe en vertonen 75 een sterk tot matig dalende trend. De teruglopende soorten leven volgens haar vooral in natuurgebieden.

Volgens onderzoeksjournalist Geesje Rotgers van de stichting hebben wetenschappers wereldwijd verkeerde gegevens geanalyseerd. “Sinds 1900 zijn 46 soorten bijen verdwenen. Maar zij waren al verdwenen voordat de neonicotinoïden in de tweede helft van de jaren negentig op de markt kwamen.” Haar analyse is niet door wetenschappers getoetst.

“Wij willen de waarheid op tafel. Er worden te veel onwaarheden gesuggereerd”, zegt vicevoorzitter Jaap Haanstra van de stichting. Hij was jarenlang actief in landbouworganisaties. Agri Facts wil beweringen van wetenschappers, die vaak de basis vormen voor overheidsbeleid, controleren op juistheid.

Haanstra: “Met beleid gaan we in Nederland vaak de mist in. Daar willen wij wat aan doen.” Kort geleden ging Agri Facts hard in tegen een wetenschappelijke studie die aantoonde dat in mest, krachtvoer en de bodem van 24 Gelderse landbouwbedrijven, waaronder biologische bedrijven, bestrijdingsmiddelen zitten. Wetenschappers legden een verband tussen de afname van weidevogels en landbouwgif in mest, voer en bodem. Agri Facts eiste rectificatie van de studie en dreigde met een rechtszaak. Volgens Haanstra is de dagvaarding nog niet uitgebracht.

De vicevoorzitter zei vandaag dat zijn organisatie onafhankelijk is. Rotgers is per 1 juni communicatie-adviseur bij de organisatie van varkenshouders. Ze vindt dat haar werk voor Agri Facts en haar adviezen aan de varkenssector goed kunnen worden gecombineerd. “Bij sommigen zal dit misschien vragen oproepen, maar voor mij blijft de basis van de communicatie gelijk. Als onderzoeksjournalist werk ik met feiten en wetenschappelijke onderbouwing. Het gaat daarbij om de inhoud; om wat iemand zegt en niet om wíe het zegt”, aldus haar toelichting op de website van Agri Facts.