De lach van de groene grijskopspecht schalt over de Donau

De Donaudelta is een gebied vol moerassen, kreken, wilgenbroekbossen en plassen. Het lijkt een beetje op de Biesbosch, al groeien er minder brandnetels en reuzenbalsemienen. Bovendien is het vijftig à zestig keer zo groot. Een onvoorstelbaar uitgestrekt, nauwelijks begaanbaar terrein, grotendeels in Roemenië, deels in Oekraïne. Het is de grootste delta van Europa, afgezien van de Wolgadelta. De Wolga mondt uit in de Kaspische, de Donau in de Zwarte Zee.

Veertien Trouw-lezers en ik begeven ons met een gids in het gebied, dat beroemd is om zijn watervogels. Bosvogels als spechten zou je er niet verwachten, maar die wilgen zijn oud, dik en knoestig. Sommige zijn verzwakt en deels verrot door maandenlange hoge waterstanden, vele zijn afgeknapt, andere zijn uitgehold door... spechten. Er komen nogal wat spechtensoorten voor, maar grote bonte spechten en grijskopspechten zijn de algemeenste.