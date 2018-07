De laadpaal voor elektrische auto die nog levens kan redden ook

In Delft staat vanaf vandaag een nieuwe paal die zijn hart écht snel doet kloppen. Er zit een zogeheten AED bij. Een defibrillator dus, een schokapparaat om iemand met hartfalen te redden. Mattijssen heeft, als oprichter van City AED, geregeld dat deze allereerste 'medische laadzuil' er kwam, samen met energiebedrijf EVBox. "Dit kan een doorbraak worden", zegt Mattijssen. Hij hoopt dat er straks bij álle Nederlandse oplaadpalen een hartinstallatie komt te hangen.

Het klinkt als een ideale combinatie. Autolaadpunten hebben altijd elektriciteit om de accu van de defibrillator te vullen. Maar ook omdat energiebedrijven een dicht netwerk willen bouwen, met om de 300 meter een laadpaal. "Laat dat nou precies de dichtheid zijn waar we met openbare AED's naartoe willen", zegt Mattijssen.

Iemand met hartfalen handmatig reanimeren moet ook, maar daarnaast een elektrische stoot geven kan volgens de Hartstichting jaarlijks 2500 levens redden, mits het binnen zes minuten gebeurt. Het is dus hoog tijd voor veel meer openbare AED's, zegt ook de Hartstichting.

Er zijn er ruim 80.000, maar ze hangen meestal in gebouwen die kantooruren hanteren. Laadpalen zijn altijd open, 's nachts en in het weekend. De bediening is geen probleem: zeker 170.000 burgerhulpverleners kunnen een levensreddende stroomstoot uitdelen. Waarom kregen de bestaande laadpalen niet al gelijk AED? Mattijssen: "Het is een beetje zoals de vinger-uitsparing in beschuitjes. Super logisch en handig, je moet er alleen wel even opkomen."

