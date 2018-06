De Kwallenradar waarschuwt: veel kwallen op het strand dit weekend

"De gemeen stekende kompaskwal herken je aan zijn mooie driehoekige bruine strepen", beschrijft Lex van Hees, de man achter kwallenradar.nl, het kwaadaardigste geval maar vast.

Van Hees - geen bioloog, wel kenner van dit weekdier - informeert sinds 2012 strandgangers over de stand van de kwal. "Vandaag en morgen kunnen lokaal echte kwallenplagen ontstaan", waarschuwt hij.

Qua wind­voor­spel­ling zou elk strand in Nederland van een plaag last kúnnen hebben

In Nederland zijn vooral de oorkwal (ongevaarlijk), zeepaddenstoel (groot, maar ongevaarlijk), de al genoemde kompaskwal én de blauwe haarkwal (steken beide) actief, weet Van Hees.

Natuurlijk, de grote boosdoener achter een plaag is bekend: wind uit het oosten. Die zorgt voor een onderstroom die kwallen naar het land voert. Tel daarbij op het opwarmende zeewater in de zomer waardoor ze zich snel ontwikkelen.

Maar deze kwallenobservator ziet nog meer oorzaken: "De tonijn verdwijnt door overbevissing. Die was ooit een natuurlijke kwallenvijand. En warm water door toename van het broeikaseffect zorgt er ook voor dat we steeds vaker rekening moeten houden met kwallenplagen." Daarnaast leidt watervervuiling tot meer algen, en die staan weer op het menu van de kwal.

Dus naar welk strand moeten zon- en waterminnende Nederlanders dit weekeinde dan afreizen? Helaas, Van Hees kan het niet zeggen. "Het is afwachten hoe het loopt. Qua windvoorspelling zou elk strand in Nederland van een plaag last kúnnen hebben."