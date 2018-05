De klaverzuring is weer in het bos en heel misschien het klavertjevier

Witte klaverzuring is één van de drie klaverzuringen die in Nederland voorkomen. Hoewel plantenwinkels exotische klaverzuringen verkopen als gelukbrengers in huis, en er in tijdschriften en kranten bij verhalen over klavers geheid een klaverzuring afgebeeld staat, is klaverzuring geen klaver. Klavers en klaverzuringen hebben niets met elkaar te maken, al lijkt hun blad op elkaar.

Beide hebben niet zozeer drie blaadjes aan elk steeltje, als wel één blaadje dat zover is ingesneden dat het er drie lijken. Soms lijken het er ook vier. In hoeverre die afwijking geluk brengt, is de vraag, maar hoewel ik klavers fijne plantjes vind, maakt witte klaverzuring me blijer dan witte klaver. Klaverzuring is minder algemeen en bloeit korter. Het krijgt prachtige bloemen met een roze of paarsblauwe dooradering. De blaadjes zijn lentegroener dan klaverblaadjes en niet rond, maar iets ingekeept tot hartjes.