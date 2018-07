De kievit zit in een dip, de zilvermeeuw redt het wel

De kievit

Met de kievit gaat het niet goed. Sinds 1996 is het aantal broedgevallen in de provincie Fryslân met veertig procent afgenomen. Enkele oorzaken: intensieve landbouw, een monotoon landschap van 'betongras' (eenvormig Engels raaigras), verstedelijking. Maar ook vos, steenmarter, bunzing en hond weten kievitsnesten te vinden. Maar het beeld is niet overwegend somber. Sake Roodbergen, 73-jarige kievit-expert uit Fryslân, ziet nog lichtpuntjes.

Hij denkt met weemoed terug aan zijn jonge jaren in Grou, waar hij met de kievit opgroeide. Hij koestert de warme herinnering aan het ljipaaisykjen - de tijd dat je kievitseieren nog mocht rapen in Fryslân. Eén keer, in het late voorjaar van 1980, vond Sake Roodbergen het eerste kievitsei van zijn gemeente bij de brug over het Prinses Margrietkanaal in Grou (inmiddels ligt daar een aquaduct). Hij kreeg tien gulden vindersloon en de 'zo dierbare oorkonde'.

De oud-leraar biologie schrijft met liefde en heimwee over die tijd in zijn boek 'De kievit', uitgave in de prachtige vogelserie van AtlasContact. Het is een handzaam naslagwerk met daarin alles over de kievit én met mooie persoonlijke ontboezemingen van deze diep-Friese natuurliefhebber. Roodbergen is hoofdredacteur van Vanellus, tijdschrift van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten.

Roodbergen stelt vast dat hij op het goede moment is geboren. In de jaren na de bevrijding van Nederland (1945) groeide hij op in een weids veenweidegebied in een tijd waarin de diversiteit aan weidevogels in het agrarische land naar een hoogtepunt groeide. "Ik ben getuige geweest van de opgang van de weidevogels en ik heb volop van ze genoten. Nu beleef ik hun verdwijnen, zelfs van de kievit", schrijft hij. We zitten inderdaad in een dip, een stevige.

Maar de kievit laat zich niet uitroeien, denkt Roodbergen. Hij schat de kansen van de kievit groter in dan die van de grutto - ook een wankele soort. De kievit heeft, zo schrijft hij, een enorm uitgestrekte verspreiding. De vogel is te vinden in het Chinese laagland en op de eilanden van Japan, het verspreidingsgebied, broedgebied en de overwinteringsgebieden strekken zich uit over drie continenten: Europa, Azië en Afrika. De vogel is voor zijn voortbestaan niet afhankelijk van groen postzegeltje Fryslân, waar de agro-industrie het landschap steeds meer is gaan domineren.

Daarbij komt dat de kievit met gemak meerdere legsels produceert in één broedseizoen (daarom was ook het aaisykjen voor het voortbestaan van de kievit in Nederland niet een serieus probleem, maakt Roodbergen in het boek duidelijk). De grutto is veel minder bekwaam in het vervangen van verloren legsels.

Hij vindt de teloorgang vooral jammer voor zijn kleinkinderen, die opgroeien in een 'armer, stiller, uitgekleed Fryslân, zonder weidevogels, een sprookje zonder prinsen en prinsessen, een voorjaarsbos zonder anemonen en sleutelbloemen'.

