De kerk wil de vogels weer horen zingen

Als je ’s ochtends door het veld loopt en de leeuwerik zijn lied hoort zingen, dan ben je pas echt gelukkig.” Het gezicht van Geert Spijkstra, inwoner van het Friese Reduzum-Ideard, licht op als hij vertelt over deze herinnering. Een herinnering, want weidevogels zoals de leeuwerik, de grutto en de kieviet komen steeds minder voor in de kleine dorpsgemeenschap onder de rook van Leeuwarden. Door intensieve landbouw zijn de weilanden onaantrekkelijk geworden voor weidevogels.

De hervormde gemeente van Reduzum-Idaerd, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), schiet boeren te hulp en stelt geld beschikbaar voor groene projecten die de weidevogels terug het weiland in moeten lokken.

Op een zonnige vrijdagmiddag in een zaal achter het kerkje van Reduzum vindt een feestelijke plechtigheid plaats. Vandaag tekenen de boeren een contract met de kerk, die in totaal negentig leden telt. Veel van de boeren pachten land van de kerk en op een deel van dat land zal voortaan duurzaam worden geboerd.

Mienskip

Fries is de voertaal op de bijeenkomst in de voormalige landbouwschool. Er staan stukjes oranjekoek met Friese vlaggetjes op tafel naast volle thermoskannen koffie en thee. Ook gedeputeerde Johannes Kramer van de Frysk Nasjonale Partij (FNP) en wethouder Herwil van Gelder van GroenLinks zijn uitgenodigd. Ze hebben gepaste cadeautjes meegenomen voor de boeren, een zak met bloemenzaad en een pomp op zonne-energie die zorgt dat weilanden nat blijven, wat goed is voor de weidevogels. Kramer is enthousiast over het plan van de dorpsgemeenschap. “Wat er gebeurt in Reduzum-Ideard is een prachtig voorbeeld van mienskip (Fries voor gemeenschapszin, red.). De kerk laat hiermee zien dat ze niet alleen preekt, maar ook doet.”

Om de weidevogels terug te lokken naar de weilanden van Reduzum-Idaerd zijn bloemen en kruiden nodig, de vogels eten de insecten die daar op afkomen. Door de intensieve landbouw groeit er op de weilanden in de omgeving van Reduzum-Idaerd vaak alleen nog maar gras en dus neemt de populatie weidevogels al jaren gestaag af. En dat baart de kerk en de dorpelingen zorgen. Geert Spijkstra: “Mijn schoonvader woonde tegenover de kerk in Reduzum. Toen ik vroeger bij hem in het land kievietseieren ging rapen, vond ik er zomaar tachtig. Nu vind je met een beetje geluk tien eieren, maar dan moet je wel echt goed zoeken.”

De bijdrage van de kerk is een stap in de groene richting. De boeren gaan het geld gebruiken om de grond rondom de sloten de komende drie jaar met rust te laten. Normaal wordt het land bemest en het gewas gebruikt als veevoer. Door het land niet te bemesten hebben de boeren minder opbrengst van het land. Het geld van de kerk wordt gebruikt om die kosten te compenseren. Zonder bemesting krijgen de bloemen, kruiden en insecten de kans om terug te keren. En daarmee hopelijk ook de weidevogels.