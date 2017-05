De kanarie dankt zijn naam aan de hond

Nee, de archipel is niet vernoemd naar de vogels. Het omgekeerde is het geval, de kanarie dankt zijn naam aan de eilanden waar hij in het wild voorkomt. Maar hoe komt die eilandengroep aan zijn naam?

Het wapen van de Islas Canarias geeft een eerste hint. Twee honden houden een schild vast waarop zeven bergachtige eilanden gestileerd staan afgebeeld. Volgens de Romeinse geschiedschrijver Plinius de Oudere zond Juba II, koning van Mauritanië, rond het begin van onze jaartelling expedities uit naar eilanden voor de Afrikaanse kust.

Met hun heldere zang of hun fraaie voorkomen heeft hun naam echter niets te maken. Die betekent simpelweg hondsvogel

Op een van die eilanden troffen expeditieleden grote, woeste honden aan. Hun koning, die zijn opleiding in Rome kreeg, gaf het eiland de naam Canaria. Dat was een afleiding van het Latijnse woord voor hond: canis. Het eiland kennen we nu als Gran Canaria. Later leende het zijn naam aan de hele eilandengroep.

Een andere verklaring luidt dat de oorspronkelijke bewoners van de Canarische Eilanden, de Guanchen, honden vereerden als heilige dieren. Een derde lezing is dat het zou gaan om zeehonden, maar aangezien er daadwerkelijk wilde honden voorkwamen op Gran Canaria is de eerste verklaring de meest gangbare.

Naast de kanarie (Serinus canaria) die op de Canarische Eilanden voorkomt, bestaat ook de Europese kanarie (Serinus serinus). Beide horen tot hetzelfde geslacht zangvogels. Daarnaast zijn er veel vormen tamme kanaries, gekweekt op zangcapaciteiten of op kleur. Met hun heldere zang of hun fraaie voorkomen heeft hun naam echter niets te maken. Die betekent simpelweg hondsvogel.

