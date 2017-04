De jacht op damherten is een meerjarenproject

Nico Bouman zet zijn terreinwagen maar even uit. De damherten die op de weide rechts staan te grazen moeten worden geteld. Hier staan er zo veel, dat duurt wel even. “Als het boven de tien komt, wordt het moeilijk voor ons”, grapt Bouman, boswachter in Loenen die voor de telling even bijspringt.

“Een, twee, drie…”, begint Leo van Breukelen, ecoloog bij Waternet, de beheerder van het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk waar Amsterdam zijn drinkwater wint. Hij zit op de bijrijderstoel met ‘de administratie’, een clipboard waarop hij de herten turft. In het gras, achter de boompjes, in de berm; overal waar je kijkt zijn hier damherten. De twee dieren het dichtst bij de auto staan op nog geen steenworp afstand een beetje te staren. “Elf, twaalf, dertien…”

Recordaantal

Ieder jaar wordt op dezelfde manier de hertenpopulatie in kaart gebracht. Een stuk of tien teams hebben ieder hun eigen ‘wijk’ die ze drie keer tellen binnen 36 uur, twee keer ’s avonds en één keer in de ochtend. Vorige lente werd een recordaantal geteld: bijna vierduizend herten in een gebied van 3400 hectare. Geen wonder dat je hier struikelt over het makke wild.

Maar dit jaar valt hun aantal voor het eerst lager uit. “We hebben er ongeveer 1500 geschoten en er is een aantal uit zichzelf omgevallen. Aan de andere kant zijn er ook jongen geboren”, zegt Van Breukelen.

“Zevenentwintig, achtentwintig… Ik hou het op negenentwintig”, concludeert de ecoloog. Hoe oud de herten zijn, of dat het mannetjes of vrouwtjes zijn, is moeilijk te zien. Veruit de meeste dieren in dit stuk duin zijn jonger dan een jaar en onderscheiden zich dus nog niet met een imposant gewei. Ze houden ook hun gemak. De boswachtersauto kennen ze al lang en mensen in hun omgeving zijn meestal rustige wandelaars.

Toch zijn het afgelopen jachtseizoen wekelijks zo’n tachtig dieren afgeschoten door boswachters van het gebied. Van Breukelen: “De boswachters die de herten schieten, doen dat met geluidsdempers. Ze schrikken dus niet van het schot. Ook wachten ze even als ze een hert geschoten hebben met erheen lopen, zodat de andere dieren in de groep een vallend hert niet gaan associëren met mensen.”