De iep die niet onder de indruk was van de Stones

Rank en hoog torent de Ulmus laevis uit boven de andere bomen van het landgoed. Toch valt de bijzondere iep niet echt op, het oog trekt naar de Sint-Gerlachuskerk van Houthem-Sint Gerlach, die monumentaal staat te pronken pal achter de oude boom.

Boomexperts kénnen de fladderiep van Sint Gerlach omdat hij behoort tot de oudste en dikste van Nederland

Camille Oostwegel, eigenaar van het landgoed bij Valkenburg waarop de parochiekerk staat, wíst niet eens dat er een bijzondere fladderiep op zijn erf groeit. Een boom van ruim 170 jaar oud. Oostwegel dacht dat hij zowat alles wel wist over het imposante landgoed in het Geuldal, dat hij in de jaren negentig in verwaarloosde toestand verwierf. Inmiddels zijn de oude gebouwen - Rijksmonumenten - gerestaureerd en tot een prachtig viersterrenhotel verbouwd. Er is 65 miljoen in het landgoed en de gebouwen geïnvesteerd. Maar die fladderiep, nee, daarvan kende Oostwegel de historie nog niet.

Vincent Paulissen, adviseur bij de Algemene Bomendienst Limburg, die het groen op het landgoed beheert, weet wel wat van de iepsoort, hoewel ook hij even heeft moeten googelen. Maar, boomexperts kénnen de fladderiep van Sint Gerlach omdat hij behoort tot de oudste en dikste van Nederland. Alleen in de Gelderse Achterhoek, in Borculo en in het nabijgelegen Maastricht staan nog oudere en dikkere exemplaren.

Boomadviseur Vincent Paulissen. © bouma

Kerngezond De fladderiep van Houthem-Sint Gerlach is een iep die de gevreesde iepenziekte glansrijk doorstond. “Het is een boom waar we eigenlijk niet zo veel aan hoeven te doen’’, vertelt Paulissen. “Er is wel wat gesnoeid in de afgelopen jaren, maar de iep heeft zijn natuurlijke groeivorm behouden.’’ Kerngezond lijkt de fladderiep. Nu hij er toch is, wil Paulissen ’m wel eens even opmeten. De laatste keer dat de boom, op de gangbare ‘borsthoogte’ van 1,30 meter werd gemeten, was in 2014. Toen mat Wim Brinkerink, boominspecteur van de Bomenstichting én adviseur voor deze 12-delige bomenserie, een omtrek van 4,61 meter. Dat was vier centimeter minder dan een meting vier jaar daarvoor. Het is een boom waar we eigenlijk niet zo veel aan hoeven te doen Vincent Paulissen, adviseur Algemene Bomendienst Limburg In juli 2017 komt Paulissen op dezelfde hoogte tot een stamomtrek van 4,72 meter. Dat betekent dat de boom in drie jaar meer dan 10 centimeter in omtrek is toegenomen. Ook in de hoogte is de fladderiep gegroeid. In het voorjaar 2011 werd 32,20 meter gemeten. Paulissen komt nu op 34,20 meter. Twee meter erbij, de iep gedijt goed op de vochtige, voedselrijke bodem van het Limburgse Geuldal. Volgens Paulissen gaat de fladderiep nog makkelijk 30 tot 80 jaar mee. Op het landgoed staan veel meer prachtige, oude bomen. Zoals, een geweldige plataan, die nog een heel stuk dikker is dan de fladderiep, een bijzondere treurbeuk, een tulpenboom en witte paardenkastanjes. Paulussen: “En eigenlijk zijn ze allemaal in redelijk goede staat. Misschien komt het door de hogere grondwaterstand in dit rivierdal.’’

