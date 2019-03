De grote meerderheid van de Nederlanders blijkt bezorgd over het verschralende landschap

Natuurmonumenten organiseerde een Nationale Landschaps Enquête, die door 45.000 volwassenen en 1600 kinderen is ingevuld – de grootste raadpleging over het landschap ooit. De organisatie publiceert de uitkomsten kort voor de statenverkiezingen op 20 maart. Provincies zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het nationale natuurbeleid.

Vrijwel alle deelnemers aan de enquête (91 procent) vinden dat de overheid – rijk en provincies – verantwoordelijkheid moeten nemen als regisseur van het Nederlandse landschap. Natuurmonumenten roept politici op het landschap beter te beschermen bij het maken van ruimtelijke plannen.

De peiling ging niet over de natuur in beschermde gebieden. Aan de deelnemers werd gevraagd hoe zij het buitengebied van hun directe woonomgeving ervaren – het onbeschermde platteland. Gemiddeld krijgt het buitengebied van Nederland nog een 7,5 als rapportcijfer. Maar de verschillen zijn groot. Drenthe scoort gemiddeld een 8,1 en Zuid-Holland een 6,7.

Minder bloemen

Rondom de drie grootste steden is het rapportcijfer een 6 of lager. Friezen maken zich het minste zorgen, gevolgd door de inwoners van Drenthe en Flevoland. In Zuid-, Noord-Holland en Utrecht leeft de grootste zorg. Bij de kinderen maakt driekwart zich zorgen over het platteland.

Niet de sterke groei van bedrijfsterreinen, de bouw van windmolens of het kappen van bomen, heggen en houtwallen leveren de grootste zorgen op, maar het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels op het platteland. Meer dan 60 procent noemt het verlies aan soorten, de teruggang van de biodiversiteit, als grootste bron van zorg.

Meer dan de helft van de volwassenen ziet in de afgelopen paar jaar minder bloemen in de directe woonomgeving. Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten: “In de buitengebieden staat de leefbaarheid echt onder druk. Wilde bloemen geven kleur aan de omgeving en voeding aan insecten. Ze vormen de onmisbare basis voor sterke natuur. Vorig jaar wees onderzoek uit dat twee derde van alle insecten verdween in nog geen dertig jaar. Zonder bloemen geen insecten, zonder insecten geen vogels.”

Volgens Natuurmonumenten moet er meer gebeuren dan natuurgebieden beschermen. “Iedereen kan helpen. Natuurmonumenten vraagt grondeigenaren hun bermen, sloten, parken en akkerranden in te zaaien met wilde bloemen en minder vaak te maaien, zodat insecten voedsel en bescherming vinden.”