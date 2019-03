De grootste vervuiler is man, hoogopgeleid en stemt VVD

De scepsis over klimaatbeleid in Nederland neemt toe. Minder mensen maken zich zorgen om klimaatverandering. Tegelijk groeit het aantal Nederlanders dat minder ambitieuze maatregelen van het kabinet wil tegen de uitstoot van broeikasgassen.

Was drie jaar geleden nog rond driekwart van de Nederlanders bezorgd over klimaatverandering, nu is dat gedaald naar 65 procent. Minder vergaande maatregelen hadden toen de voorkeur van een klein groepje van 6 procent, inmiddels vindt bijna een op de vijf dat het beleid wel een tandje minder kan.

Huiverig

De cijfers komen uit onderzoek van bureau I&O Research dat vandaag in het blad Binnenlands Bestuur wordt gepubliceerd. “We zien dat mensen ervan doordrongen raken dat klimaatbeleid nu echt vorm krijgt en geld gaat kosten”, licht onderzoeker Peter Kanne toe. “Tegelijk is er nog veel onduidelijk over de uitwerking van maatregelen. Die combinatie maakt mensen huiverig, angstig om iets te verliezen.”

De gemiddelde Nederlander is minder duurzaam dan die denkt

Al is nog altijd bijna de helft van de mensen voorstander van daadkrachtiger klimaatbeleid, drie jaar geleden was dat nog 64 procent. Mensen vinden dat de overheid wel in actie moet komen, maar vooral bedrijven moet dwingen hun uitstoot terug te dringen en minder de last bij de burger leggen. De gemiddelde Nederlander is minder duurzaam dan die denkt. Bij de aankoop van een nieuw apparaat valt de keuze wel op een energiezuinige variant en het licht gaat uit als er niemand in de kamer is, maar vliegen, vlees eten en autorijden, grote bronnen van CO2-uitstoot, is iets wat hij zichzelf graag gunt.

© Sjoerd van Leeuwen

Het verschil tussen denken en doen is het grootst bij hoger opgeleiden. Die zijn somberder over de toekomst (55 procent) dan lager opgeleiden (40 procent) en praten beduidend vaker over klimaatverandering en wat ze zelf kunnen doen (41 versus 24 procent). Maar de praktijk is weerbarstig: ze stoten meer CO2 uit dan lager opgeleiden. Ze maken gemiddeld 9,2 vlieguren per jaar, tegenover 2,4 uren door lager opgeleiden. Daar voelen ze zich wel vaker schuldig over, dat geldt voor een op de vijf, maar slechts 15 procent koopt die wroeging af en betaalt wel eens CO2-compensatie voor een vlucht. Hetzelfde geldt voor vlees eten. Hoger opgeleiden noemen zich vaker flexitariër of vegetariër, maar uitgedrukt in grammen eten ze ongeveer evenveel vlees per week als de gemiddelde Nederlander.