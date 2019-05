De groene zeeschildpad krijgt het te warm

De groene zeeschildpad dreigt ten onder te gaan aan de gevolgen van klimaatverandering. Marien ecologe en assistent-professor aan de Wageningen Universiteit Marjolijn Christianen deed, samen met studenten, collega’s en lokale natuurbeschermers, onderzoek naar een reddingsmethode.

Groene zeeschildpadden leggen, als alle zes andere soorten zeeschildpadden, hun eieren in het zand op zo’n 50 centimeter diepte. De warmte van het zand broedt ze uit. “Wonderlijk genoeg zijn de eieren bij het leggen man noch vrouw. Het geslacht wordt pas later bepaald en is afhankelijk van de temperatuur van het zand. De middelste periode, dag 20 tot 40 is cruciaal. Afhankelijk van de temperatuur verandert de hormoonspiegel richting man of vrouw. Een hoge temperatuur geeft vrouwen”, begint Christianen haar verhaal.

Ook op St. Eustatius wordt het steeds warmer. Dat bracht de natuurbeschermers ter plaatse, de St. Eustatius National Parks Foundation (Stenapa) tot de vraag wat, juist vanwege die bijzondere manier van geslachtsbepaling, de gevolgen van de klimaatverandering zouden zijn. Ze riepen de hulp in van Christianen.

De onderzoekers gingen aan de slag en staken temperatuurloggers in de nesten. Ook bekeken ze het verschil tussen de koude en warme periode en tussen de winderige, koude zijde van het eiland en de andere kant. Daarnaast bepaalden ze de sekse van de jongen en de verhouding man/vrouw.

Scheve verhouding

Christianen: “De verhouding varieert gedurende het jaar. In de ‘koude’ periode januari tot maart (het zand is dan 29 graden) komt uit bijna 60 procent van de eieren een vrouwtje. In het warme seizoen, juni tot augustus, (het zand is dan 32 graden) is dat 97 tot 100 procent. Op de koude kant van het eiland is het zand 2 graden kouder en ligt het percentage vrouwtjes op respectievelijk 7 tot 12 procent (in de koude periode januari tot maart) en 74 tot 95 procent (in de warme periode juni tot augustus). Toch nestelen de schildpadden nauwelijks aan de koude kant.”

“De verhouding was altijd al scheef, maar blijkbaar leefbaar: de groene zeeschildpad houdt het al miljoenen jaren vol.” Vervolgens sloegen de onderzoekers aan het rekenen met de klimaatmodellen. Ze schrokken. In het meest optimistische klimaatscenario is de nesttemperatuur in 2090 2,5 graad hoger, in het meest pessimistische 5 graden.

Een desastreuze ontwikkeling. Zeeschildpadden laten niet, zoals vissen en amfibieën hun kuit en hom zomaar in het water los, maar paren echt. “Maar dan moeten ze elkaar in de onmetelijke oceaan wel kunnen vinden.” Veel dieren en planten zijn in staat zich aan te passen aan de klimaatverandering. “Zeeschildpadden hebben daar grote moeite mee. De dieren worden pas na 20 tot 30 jaar geslachtsrijp. Daarmee gaat de genetische aanpassing extreem traag.”