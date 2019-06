De gratis tasjes voor groente en fruit zijn bij Aldi binnenkort niet meer gratis

Het venijn zit meestal in de details. Dat geldt ook voor het verbod op gratis plastic tasjes. Want, bleek bij de invoering drie jaar geleden, het verbod gold niet voor íedere plastic zak. Een grote stevige, om je boodschappen in te stoppen, moest voortaan betaald worden. De kleine dunne op een rol bij de groente- en fruitafdeling, ‘hemddraagtasjes’ heten ze, bleven gratis.

Die tasjes werden te belangrijk gevonden om geld voor te vragen. Ze zouden voedselverspilling tegengaan: als er vijf broodjes in een zakje passen, zal een consument niet snel zes kopen waarvan er een onaangeroerd in de prullenbak verdwijnt. Ook hebben de tasjes een rol in de voedselveiligheid: verse vis in een zakje kan geen vocht lekken op andere boodschappen, die daar misschien van bederven.

Milieuorganisaties vinden dat de gratis hemdtasjes consumenten niet genoeg aansporen om minder plastic te gebruiken. Maar nu kunnen ze met genoegen vaststellen dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in het hemdtasjesdossier: Aldi stopt met gratis tasjes voor fruit en groente. De discounter vraagt voortaan 1 eurocent per tasje om zo het gebruik van plastic terug te dringen. Aldi is naar eigen zeggen de eerste grote supermarktketen die deze maatregel neemt. De zakjes worden voortaan gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.

Wanneer “De stap die Aldi zet, is een belangrijk signaal en verwacht mag worden dat andere supermarkten volgen”, jubelt de Plastic Soup Foundation. “Wanneer de klant voor een hemdtasje moet betalen, ook al is het maar een cent, zal dat zeker leiden tot minder tasjes.” Maar wederom zit het venijn in de details. Want per wannéér Aldi voor zijn zakje laat betalen, zegt de supermarkt er niet bij.

Plastic Pact van het bedrijfsleven leidt direct tot forse kritiek Ruim zeventig grote bedrijven en organisaties hebben donderdag het Plastic Pact NL getekend: een vrijwillige afspraak om in 2025 eenmalige verpakkingen zoveel mogelijk terug te dringen. Nog voordat de handtekeningen waren gezet, zwol de kritiek aan.