De gieren hebben hun imago tegen, maar wat zijn ze majestueus!

Na aankomst tuur ik met mijn verrekijker de bergen af en zie ik een gigantisch roofvogelsilhouet. Het glijdt meteen uit beeld de bergkam over. De volgende ochtend is het amper licht of daar komen ze over dezelfde bergkam aanzeilen: vale gieren, de ene na de andere. Ze hebben hun imago tegen, met die kale nekken, enorme snavels, en dat gestoei om kadavers. Maar wat zijn ze majestueus!

Als we net onder een bergtop uit de wind een stokbrood soldaat maken, worden we omringd door gieren. We zien ze landen en stijgen, cirkelen en wegglijden als een deltavlieger. Maar ze voeren ook capriolen uit met gekromde nek en gestrekte poten, en met gewelfde vleugels die verrassend beweeglijk zijn. Gestrekt zijn die langer dan een meter, een vale gier heeft een spanwijdte van tweeënhalve meter. Maar wat kunnen ze ermee gymnastieken.

Ze broeden op steile rotswanden en leven van verongelukt vee. Herten en gemzen zijn er ook, maar vee is er veel meer. Tot de sneeuwgrens klingelen bellen, grazen koeien, paarden, schapen en geiten.

Kadavers moeten vanwege een onzalige wet worden opgeruimd, maar in deze kloven wordt een dood dier eerder door gieren dan door mensen ontdekt – de vogels houden elkaar van heinde en ver in de smiezen en als zich een gier naar beneden haast snellen de andere toe. Wij zien zwermen van tientallen gieren. Ze kunnen een schaap in een paar uur tijd strippen.

Intussen blijkt er in Drenthe een zwerm vale gieren te zijn neergestreken. Vermoedelijk jonge, avontuurlijke vogels, wellicht uit Spanje. Of uit de herintroductieprogramma's in Frankrijk of Italië. Misschien verdwaald, misschien door honger gedreven.

Vijf ervan blijven hangen in een weiland bij Stedum, in het Groninger aardgasbevingsgebied. Niet alleen de zon, ook de gieren zijn in Nederland. Maar wij zien ze in hun vader- en moederland. Met tientallen, vlakbij. Koninklijk zijn ze!

