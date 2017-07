De geit doet het goed, wie heeft er baat bij?

Ze zijn wit, hun aaibaarheidsfactor is hoog en ze zijn in Nederland met meer dan ooit te voren: melkgeiten zijn bezig met een opmars. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telde in 2017 een recordaantal van 375.000 melkgeiten, bijna vier keer zoveel als aan het begin van deze eeuw. Tegen de trend in groeide dat aantal ook het afgelopen jaar, terwijl de aantallen kippen, koeien en varkens juist iets afnamen. De geit doet het dus goed. Maar voor wie of wat is dat eigenlijk goed? En hoe ‘goed’ is de geit in vergelijking met een koe, kip of varken?

Vandaag beslist de provincie Noord-Brabant of ze strengere regels aan de veehouderij zal stellen. Kan de geit uitkomst bieden?

Goed voor het dier? Ja

Stel dat de groei van de geitensector doorzet, bijvoorbeeld doordat rundveehouders en varkensboeren die (vooral in Brabant) in zwaar weer zitten, overstappen op geiten, komt dat dan het algehele dierenwelzijn in de Nederlandse veehouderij ten goede? Is een geit beter af dan een koe of varken? Als melkproducerende herkauwer lijkt de geit het meest op een koe. Hun leven op een boerderij verschilt ook weinig. Op een doorsnee regulier melkgeitenbedrijf leven ongeveer zevenhonderd geiten in stallen, waar ze rondlopen en slapen op een ondergrond van stro. Er is ongeveer twee vierkante meter leefruimte per dier. De geiten worden op jonge leeftijd onthoornd en komen niet buiten. Twee keer per dag worden ze machinaal gemolken. Met drie tot vijf liter per dag heeft de Nederlandse geit een hoge melkproductie. Om die melk te produceren moet een geit lammeren. Dat doet ze voor het eerst op de leeftijd van een jaar. Voorheen werd een geit elk jaar opnieuw gedekt, maar tegenwoordig is het duurmelken in opkomst. Daarbij wordt een geit twee of drie jaar lang gemolken zonder tussendoor te lammeren. Dit leidt tot minder lammetjes.

Een vergelijking van het dierenwelzijn in verschillende dierhouderijen is te maken door te kijken naar het aandeel biologische bedrijven in de sector. Voor biologische bedrijven gelden immers strengere regels ten aanzien van leefruimte, voer en weidegang van dieren. Wat blijkt: de geitenhouderij heeft het hoogste aandeel biologische boerderijen. Volgens cijfers van de universiteit Wageningen was dit in 2015 een aandeel van 7 procent. De geitensector zelf spreekt van 10 procent en elders circuleert zelfs 20 procent. Hoe dan ook is de geitenhouderij aanzienlijk ‘biologischer’ dan de leghennenhouderij (5 procent biologische bedrijven), de varkenshouderij (3 procent) en de melkveehouderij (minder dan twee procent).

Dat betekent niet dat er geen uitwassen zijn. Actiegroep Eyes on Animals trof vorige maand bij een geitenhouder in Brabant tientallen dode, gewonde en zieke dieren aan. Maar op andere momenten worden zulke ontdekkingen gedaan bij houders van varkens, koeien of kippen.