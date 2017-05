De gasketel blijft ouderwets snorren in de meeste nieuwe huizen

Van de Nederlandse nieuwbouwhuizen die in de komende vijf jaar worden opgeleverd, krijgt een ruime meerderheid een aansluiting op het gasnetwerk. In de 150.000 nieuwe woningen komt dus ‘gewoon’ een gasketel aan de muur te hangen om de kamers warm te stoken, blijkt uit een landelijke inventarisatie door Natuur & Milieu. Dit terwijl er duurzame alternatieven bestaan.

Zeer onwenselijk, noemt Natuur & Milieu de bevindingen. De keuze voor nieuwe gaspijpen druist in tegen milieuafspraken waaraan Nederland zich committeert. Een gasnet gaat veertig jaar mee. Want het aanleggen van energie-infrastructuur vergt een investering van opgeteld honderden miljoenen, die bedrijven willen terugverdienen. Dus een huis dat in 2020 op de markt komt met een cv-ketel, stookt tot 2060 op gas.

Gas is een fossiele brandstof, die leidt tot CO2-uitstoot. Nederland heeft samen met 194 landen in het klimaatakkoord van Parijs vastgelegd dat fossiele energie in 2050 fors omlaag moet. Daarvoor moeten huizen ook een schoon verwarmingssysteem krijgen. Bij oude huizen moet een nieuwe techniek verschijnen. Een warmtenet bijvoorbeeld, een buizenstelsel met energie uit de grond of van fabrieken. Warmtepompen en zonnepanelen kunnen ook helpen. Een huis kan zo volledig omschakelen van gas naar elektriciteit.

Snelle omschakeling mogelijk

Handig bij nieuwbouwwijken: er is geen sanering van oude systemen nodig. Een wijk kan in één klap aardgasloos worden. Dat is althans het idee van milieuorganisaties en groene bedrijven die willen dat alle Nederlandse huizen niet in 2050, maar al in 2030 ‘aardgasvrij’ zijn. Voor het klimaat, maar ook in het kader van de aardbevingsproblematiek door gaswinning in Groningen. Milieudefensie en Urgenda stellen dat nu actie nodig is voor schone woningen. Omschakelen van gas naar duurzame energie in de gebouwde omgeving zou snel kunnen, net als de overstap van kolen naar aardgas als brandstof in de jaren zestig. Dit gebeurde in tien jaar.

Energienetbeheerders en gemeenten hebben doelen op papier staan om in de komende decennia gasgebruik terug te dringen. Waarom kiezen ze dan nog voor de brandstof bij de aanleg van nieuwe wijken? Ze hikken op tegen mogelijke hogere investeringen, blijkt uit de inventarisatie van Natuur & Milieu. Ook staat er in de wet nog een landelijke aansluitplicht, waardoor een gasnet formeel nog de standaard is.

Namens de brancheclub van energieleveranciers Energie-Nederland waarschuwde voorzitter Medy van de Laan afgelopen week in Trouw voor een te optimistische blik op het dichtdraaien van de gaskraan bij de 7 miljoen huizen met een cv-ketel. Maar bij nieuwbouwprojecten, opperde ook de voormalig D66-politica, is direct een keuze mogelijk voor een schoon alternatief.

