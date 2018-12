De fascinerende geheimen van de natuur in drie boeken

Zalig Brits boek over het roodborstje

Vogels nestelen steeds vaker in de boekenkast. Ere wie ere toekomt. Vooral uitgeverij Atlas Contact heeft de laatste jaren met zijn ‘vogelfonds’ een aardige volière uitgegeven. In dat fonds fladderen inmiddels vijftien vogels rond. Alle vrij gangbare soorten, ideaal voor wie eens wat meer wil weten over die schreeuwende zilvermeeuw, heggenmus of spreeuw in zijn tuin.

Nu laat ook uitgeverij AmboAnthos van zich horen, met ‘Het roodborstje, een biografie’ van Stephen Moss. Een boek dat, door de keuze voor wat luxer papier en mooie, kleurrijke illustraties, aantrekkelijker oogt dan het toch wat Spartaanse uitgevoerde Atlas Contact-vogelfonds. Zoiets leest toch nét even iets lekkerder.

Moss, gelauwerd natuurschrijver/vogelaar maar ook producent van Engelse natuurprogramma’s voor radio en tv, beschikt over een goede pen. Zijn boek leest alsof je naar een Britse natuurfilm kijkt. Je krijgt dus in een rustig tempo een mooi, compleet beeld van het populaire vogeltje met zijn vertederende voorkomen van bolle buik, oranjerode boezem en twee zwarte kraalogen. Een vogeltje dat bovendien nieuwsgierig is naar mensen, zo kan menig tuinier bevestigen. In Engeland staat de roodborst dus regelmatig op nummer één bij verkiezingen van populaire vogels, wat ook begrijpelijk is als je Moss’ boek leest. Een karaktervol vogeltje dat zijn territorium ten felste kan bestrijden – zelfs tot op de dood, schrijft hij – maar toch slechts zo’n 18 gram weegt, wat net iets meer is dan twee euromunten.

Juist dat laatste, die vergelijking met euromuntenstukken is opvallend, omdat het boekje verder op en top Brits is en Moss geen serieuze poging doet het Kanaal over te steken. Hij staat bijvoorbeeld lang stil bij de herkomst van de Engelse benaming ‘robin’.

De roodborstjes die hij beschrijft houden zich altijd op in de houtwallen, de heggen en bosschages van het Engelse landschap. Ook de bronnen waaruit hij put zijn bij voorkeur Brits. Zoals David Lack, een onderwijzer uit Devon van voor de Tweede Wereldoorlog, die bezeten was van het vogeltje. Lack beschreef toen al hoe ‘robins’ nestelden in ‘een jampot, een brievenbus, een oude laars, een preekstoel, een mensenschedel of zelfs een dode kat’. Uit de negentiende eeuw zijn verder twee voorbeelden bekend van kerken waar roodborstjes een nest bouwden in ‘een opengeslagen Bijbel op een lessenaar’.

En wat te denken van die tuinman in Basingstoke die ‘om 9.15 uur zijn jas ophing in het gereedschapshok’ en ‘s middags om één uur, toen hij voor de middagpauze zijn jas van de kapstokhaak haalde, ‘een vrijwel voltooid nest in zijn zak’ aantrof? Het zijn dit soort anekdotes waarin Moss grossiert en die zijn boek tot een klein feestje maken. Ook voor wie gewoon van alles wil weten over het roodborstje in zijn Nederlandse tuin, in zijn Nederlandse park of natuurgebied. Ze komen immers ook hier veel voor.

Jeroen den Blijker

Stephen Moss, ‘Het roodborstje, een biografie’, uitgeverij AmboAnthos, 208 blz, €20,00.