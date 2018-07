De extreme droogte houdt voorlopig aan

Weerbureau Weeronline suggeerde vandaag dat een hittegolf later deze week tot de mogelijkheden behoort. Zeker is ook dat allerminst: de kans op tropische dagen (maxima van dertig graden of meer) is ongeveer vijftig procent. Het is ook goed mogelijk dat de maximumtemperatuur ergens tussen de 24 en 28 graden blijft steken.

De extreme droogte zorgde er vanochtend voor dat een brand in de duinen bij het Noord-Hollandse Heemskerk zich snel kon verspreiden. Mensen moesten het duingebied verlaten en wegen werden afgesloten. Net als zondag in het Gelderse Oldebroek moesten er defensiehelikopters aan te pas komen om de brand te bestrijden. Die helikopters kunnen in korte tijd tienduizenden liters water over het vuur uitstorten. Aan het eind van de middag was de brand onder controle. De politie vond een fles lampolie bij de brandhaard en vermoedt brandstichting.

Een deel van de huizen en bedrijven in de stad Groningen en omgeving kreeg vandaag aan het begin van de middag geen water meer. Dat kwam niet door de droogte, maar door een storing in een gebouw waar het water werd geleverd.

Supermarkten in de buurt meldden dat de hele voorraad aan flessenwater was uitverkocht. Groningse verzorgingshuizen kochten voor de zekerheid elders drinkwater in en de plaatselijke universiteit raadde medewerkers tijdelijk af naar het toilet te gaan. Aan het einde van de middag kwam er in Groningen weer water uit de kraan.