De Europese zalm, paling en steur stoten te vaak hun kop tegen een dam

Naar schatting zijn alleen al in Spanje, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië 30.000 voornamelijk kleine dammen niet meer in gebruik, maar vormen wel een bedreiging voor trekvis als zalm (onder), paling (rechts) en steur. Die verliezen grote delen van hun leefgebied en hebben te maken met een teruglopende waterkwaliteit door de vele opstoppingen die zij in het water tegenkomen.

De versperringen zijn dan ook omvangrijk. Volgens het WNF heeft een vis in Europese rivieren elke kilometer kans om zijn kop tegen een muur te stoten. De organisatie baseert zich op bevindingen van wetenschappers die de hoeveelheid dammen onderzochten in ruim duizend kilometer Europese rivier.

Door al die obstakels hebben de zoetwatervissen moeite om hun paai- en voedselgebied te bereiken. Hierdoor nemen de aantallen van veel trekvissen in Europese wateren langzaam af. Op sommige plekken zijn de vissoorten zelfs helemaal uit hun natuurlijke omgeving verdwenen. Sinds 1970 is de biodiversiteit in zoetwater wereldwijd met ruim tachtig procent afgenomen, schrijft het WNF. De bouw van dammen is een van de boosdoeners. De afname van de hoeveelheid trekvis in zoet water heeft bovendien gevolgen voor andere dier- en plantensoorten. Visetende vogels moeten bijvoorbeeld door de schaarste elders op zoek naar een maal.

Afbreken

Volgens Bart Geenen, hoofd zoetwater van het WNF, is het probleem te verhelpen. Geenen meent dat de dammen die geen doel meer dienen verwijderd moeten worden, zodat rivieren weer op natuurlijke wijze kunnen stromen en vissen ongehinderd kunnen zwemmen. “Het verwijderen van dammen is aanzienlijk goedkoper dan het onderhouden van verouderde dammen”, aldus Geenen.

In de Franse Sélune-ri­vier worden volgend jaar twee dammen afgebroken. Ook in de Spaanse regio Galicië is er hoop

In het rapport zijn voorbeelden opgenomen van plekken waar de verwijdering van dammen succes heeft gehad. Zo ook in Nederland. In 2015 zijn in de Boven Slinge, een beek bij Winterswijk, twee dammen verwijderd, waardoor de stroomomstandigheden veranderden en de waterkwaliteit verbeterde. In de periode erna ging het in en rondom de Boven Slinge bergopwaarts met dier en plant.

De eerste stappen om vissen weer onbekommerd door de Europese wateren te laten zwemmen zijn inmiddels gezet. In de Franse Sélune-rivier worden volgend jaar twee dammen afgebroken. Ook in de Spaanse regio Galicië is er hoop. De regionale overheid heeft aangekondigd om alle dammen waarvoor de vergunning niet wordt verlengd ook echt weg te halen.