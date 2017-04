De elektrische truck rukt op, zonder vlam in de pijp

Nokko Breedveld is een spraakzame Amsterdammer. Maar nu even niet. De 34-jarige chauffeur zit peinzend achter het stuur van z’n vrachtwagen vol bier en fris. Alleen het bandengeruis van zijn Ginaf Duratruck is hoorbaar. Nadelen van zijn elektrische truck? Breedveld denkt diep na onderweg naar het Hoofddorpplein. Voordelen ziet hij. De acceleratie is top. Mist hij de dieselbrom? Nee! Dan eindelijk: “Een extra belletje om fietsers te waarschuwen, dat zoek ik. De truck is zó stil.”

Breedveld ervaart het niet zo, maar hij is een zeldzaam type vrachtwagenchauffeur. Een pionier. Hij rijdt zonder ‘vlam in de pijp’. Er zit geen uitlaat op de acht e-trucks van transportbedrijf Simon Loos die namens Heineken de Amsterdamse klanten beleveren.

Heineken wil ervaring opdoen met elektrisch rijden. Anders dan bij auto’s of bussen staat de stekkertruck in de kinderschoenen. Die is niet kant-en-klaar te bestellen. Maar daarin lijkt spoedig verandering te komen.

Het belangrijkste is dat ik na mijn rit de vrachtwagen oplaadt. Maar een dieseltruck moet je tanken Nokko Breedveld, chauffeur

De grote vrachtwagenfabrikanten, tot nu toe hondstrouw aan de dieselmotor, presenteren één voor één prototypes van elektrische trucks. Mercedes-Benz, MAN, Scania en Fuso willen rond 2020 komen met elektrische modellen, met name voor de stadsdistributie. Nieuwkomers hijgen hen in de nek.

In de Verenigde Staten kopieert start-up Nikola Motors de werkwijze van Tesla met de hippe waterstof-elektrische wegreus One. Tesla zelf kondigde deze maand een stekkertruck aan. In Nederland werkt busbouwer VDL aan e-trucks.

Maar wie anno 2017 al een truck wil die rijdt zónder de vlam in de pijp, zoals Heineken, kan alleen in Nederland terecht. Er zijn nichebedrijven, zoals Ginaf of Emoss, die bestaande trucks ombouwen: dieselmotor eruit, elektromotor met het prijzige batterijpakket erin. Eerder moesten in Nederland twee start¬ups stoppen, Hymove en AGV. In AGV had de provincie Noord-Brabant geïnvesteerd. Maar de markt bleek, ondanks de Tesla-hype, nog niet rijp voor stekkertrucks.

De techniek is wel rijp, laat Breedveld zien. Hij vloert het pedaal van de Ginaf en rijdt in een stille vaart de Ring A10 op. “Toen ik hoorde dat ik op een elektrische truck zou gaan rijden, was ik eerst sceptisch”, zegt hij. “Lang duurde dat niet. Je went snel. Het is nu normaal. Het belangrijkste is dat ik na mijn rit de vrachtwagen oplaadt. Maar een dieseltruck moet je tanken. Wat ik wel mis zijn de spaarpunten, de Freebees en Airmiles.”

© Joris van Gennip

Ideaal voor de stad In het stadsverkeer zijn elektrische trucks in hun element. Breedvelds Ginaf kan 120 kilometer rijden op volle batterijen. “Maar ik rijd gemiddeld 70 kilometer”, zegt hij. “Ik ben geen chauffeur voor lange ritten, maar een ‘sjouw-feur’ die klanten belevert.” Breedveld haalt de voet van het gaspedaal, maar drukt de rem niet in. Toch houdt de truck stevig in. Bij remmen op de motor wordt stroom opgewekt. De batterij wordt bijgeladen. “Liever stadsverkeer dan de Ring A10. Daar ‘rem’ ik vaker.” Het zijn vooral steden als Amsterdam die de vraag naar stekkertrucks uitlokken. Nieuwe milieuzones om de luchtkwaliteit te verbeteren, voeren de druk bij de fabrikanten op om met CO₂-vrije alternatieven te komen. Bij bussen gaat dat eenvoudiger, zegt Ciske Zaal, projectmanager logistiek van Heineken. “De overheid kan bij de aanbesteding van een busdienst eisen dat er honderd elektrische bussen komen. Maar als bedrijf kun je geen enorme aantallen elektrische vrachtwagens aanschaffen.” De aanschafprijs mag nu nog een hobbel zijn, de ex­ploi­ta­tie­kos­ten van een stekkertruck zijn lager dan bij een diesel Het bedrijfsleven is vanwege de hoge kosten niet klaar voor stekkertrucks. E-trucks zijn nu nog op maat gemaakte voertuigen. Exclusief. Het is onrendabel voor vervoerders en hun klanten het hele wagenpark in één keer te vervangen. Breedvelds Ginaf was een nieuwe Mercedes-Benz dieseltruck die bij Ginaf is omgebouwd. De laadruimte blijft gelijk. Zo’n operatie maakt een e-truck tot vier keer duurder dan een diesel. Financieel gezien is het of Breedveld bier bezorgt per Rolls-Royce. Heineken wil de markt voor stekkertrucks openbreken. “De techniek is meteen beschikbaar zodra zich genoeg afnemers melden”, zegt Pieter van Kooten, projectmanager logistiek en duurzaamheid van Heineken Nederland Supply. “De aanschafprijzen gaan omlaag als we een club vormen met andere bedrijven en samen een fabrikant vragen om 500 e-trucks te bouwen.” In Zuid-Holland vormt Heineken groene vervoerscoalities. De aanschafprijs mag nu nog een hobbel zijn, de exploitatiekosten van een stekkertruck zijn lager dan bij een diesel. Motoronderhoud is amper nodig en elektriciteit is goedkoper dan diesel. Bovendien wekt Heineken zelf stroom op met zonneparken op distributiecentra. Heineken streeft ernaar klimaatneutraal -gebrouwen biertjes te bezorgen bij de klanten in de Randstad. Tekst loopt door onder afbeelding. © Joris van Gennip

Op de splitsing Zaal stelt dat truckfabrikanten op een splitsing staan: “Moeten zij verder met dieselmotoren, of gaan ze iets heel anders doen: elektrisch? Zo ja, batterijen of toch waterstof-elektrisch? Grote keuzes.” Heineken wacht niet af en pioniert met maatwerk-batterijtrucks. Zaal: “Als groot bedrijf kunnen wij dat doen, kleinere bedrijven krijgen de financiering niet rond.” Moeten zij verder met dieselmotoren, of gaan ze iets heel anders doen: elektrisch? Ciske Zaal, projectmanager logistiek Heineken In Breedvelds cabine is niets te merken van dit debat. De truck van de toekomst oogt vertrouwd. Te vertrouwd. De brandstofmeter zit er nog in en beweert dat er een streepje diesel in deze e-truck zit. “Dit is een rijdende computer”, zegt Breedveld over zijn Ginaf. “Je kunt hem bij een storing resetten.” Het bewijs is snel geleverd. Tijdens de rit eist het systeem dat de truck stopt. Breedveld zet de motor af en even later weer aan. Achter de truck begint al een claxonnade, maar alles werkt weer. Op het Hoofddorpplein stapt slijter Ton Overmars complimenterend op zijn biertruck af. “Is hij echt he-le-maal elektrisch?” Dat hoort Breedveld vaker. Nog wel. Hij denkt dat de elektrische stadstruck snel ingeburgerd is. Hij ziet zich als ambassadeur van het rijden zonder vlam in de pijp. Supermarkten willen zijn ervaringen horen. Breedveld is tevreden, al zoekt hij nog naar die extra waarschuwingsbel, zodat hij niet hoeft te claxonneren. “Vooral op de grachten is dat hard nodig.”

Elektrische truck rukt op Nederland is (nog) een koploper op het gebied van elektrische trucks. Niche¬fabrikanten bouwen ze op basis van bestaande vrachtwagens. Vuilniswagen¬fabrikant GeesinkNorba uit Emmeloord presenteerde in maart een 100 procent elektrische vuilniswagen. Grote truck¬fabrikanten komen sinds kort met elektrische prototypes. Scania test e-trucks met trolleybustechniek in Zweden. Veel fabrikanten testen stekkertrucks, zoals Daimler-Benz (met de merken Mercedes en Fuso), MAN en Renault. Het Chinese BYD, in Nederland actief met e-bussen en e-taxi’s, gaat e-trucks bouwen in Californië. Het Nederlandse busbedrijf VDL ontwikkelt ook e-trucks. In de Verenigde Staten kondigen de bedrijven Nikola Motors en Tesla elk een elektrisch aangedreven vrachtwagen aan

