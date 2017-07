De elektrische revolutie komt uit China

Zelfs de grootste liefhebber van snerpend scheurende sportwagens houdt er na vandaag rekening mee dat de toekomst van auto’s elektrisch is. Volvo kondigde aan over twee jaar alleen nog elektrische en hybride auto’s te bouwen. En als de Chinezen een elektrische revolutie willen, gebeurt het ook.

Chinezen? Jazeker, het van oorsprong Zweedse Volvo is zeven jaar geleden overgenomen door het Chinese bedrijf Geely. Tot 2021 wil Volvo vijf nieuwe modellen op de markt brengen die volledig op elektriciteit rijden. Daarnaast zal Volvo nieuwe hybride auto’s maken, auto’s die zowel op benzine of diesel als op elektriciteit rijden.

Accu's

Om het belang van deze stap in te schatten, is het goed te weten wat er gebeurt in het Zuidoosten van China, in de stad Ningde. Daar bouwt een batterijproducent aan de grootste accufabriek ter wereld. Bekend is dat Elon Musk van Tesla in de Nevada-woestijn werkt aan een enorm complex om accu’s te produceren. Elk jaar wil Musk genoeg accu’s produceren om 35 gigawattuur aan elektriciteit op slaan. Dat is ongeveer gelijk aan het energiegebruik van 8000 huishoudens. Ongekend. Maar in Amerika mag alles groot zijn, in China is alles nog groter. Batterijproducent CATL wil in 2020 een fabriek neerzetten met een jaarlijkse productie van 50 gigawattuur.

De stroomopslag is goed voor de helft van de pro­duc­tie­kos­ten van de auto

Wat daarvan de gevolgen zijn, is terug te vinden in de recente geschiedenis. Eind jaren negentig besloot China dat het de markt voor zonnepanelen wilde domineren. Tot dan toe waren bedrijven uit de Verenigde Staten oppermachtig. De Chinezen begonnen met onderzoek, gevoed door flinke subsidies, en begonnen met produceren. De Chinese panelen overspoelden de wereld. Gevolg: de prijzen daalden tussen 2008 en 2013 met maar liefst 80 procent.

Zo’n scenario is ook denkbaar bij de productie van accu’s voor auto’s. De stroomopslag is goed voor de helft van de productiekosten van de auto. Als de accu’s goedkoper worden, scheelt dat in de aanschafprijs van elektrische en hybride auto’s. De modellen van Volvo en andere Chinese merken zullen daardoor aantrekkelijker worden voor consumenten. Deze verlaging van de prijs zal ook Europa en de Verenigde Staten bereiken.