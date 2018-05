De eerste echte 3D-geprinte woning, een soort Barbapapa-huis

Ze hebben een futuristisch voorkomen en lijken een beetje op de huisjes in de oude tv-kinderserie Barbapappa. Maar de vijf huizen die vanaf volgend jaar uit een 3D-printer rollen, komen gewoon in Eindhoven te staan. De Brabantse stad heeft daarmee een primeur: het worden namelijk de eerste geprinte huizen die echt bewoond gaan worden.

Maar zo ver is het nog niet. Onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven werkt een groep van bedrijven samen met de gemeente nog aan de ontwikkeling van het allereerste geprinte huis. Dat is gelijkvloers, telt drie kamers en heeft een oppervlakte van 95 vierkante meter. De volgende huizen zullen groter worden en krijgen ook meer verdiepingen. Gisteren werd het plan gepresenteerd in de wijk Meerhoven waar de woningen komen te staan, vlakbij het plaatselijke vliegveld.

Dat de huizen een opvallend uiterlijk hebben is bewust. De makers willen met het project laten zien wat er allemaal kan met 3D-printen: zulke ronde vormen zijn met de huidige technieken in de bouw moeilijk te realiseren. Natuurlijk, het is ook mogelijk huizen te printen die wel passen binnen het gangbare straatbeeld, benadrukken de ontwerpers. Dat is volgens hen van belang, want het printen van huizen zou wel eens het nieuwe bouwen kunnen worden. Dat zegt althans Theo Salet, hoogleraar constructieve ontwerpen aan de TU Eindhoven en geestelijk vader van het project.

Sneller, goedkoper, duurzamer

"Beton printen is sneller, goedkoper en duurzamer", aldus Salet. De hoogleraar begon een aantal jaren geleden met studenten aan de ontwikkeling van betonnen huizen uit een 3D-printer. Broodnodig, volgende Salet. "De bouw is een industrie die op innovatief vlak gigantisch achterloopt bij andere sectoren. En dat in een stad als Eindhoven, met voorlopers als chipmachinefabrikant ASML. Dat vond ik niet kunnen."

Na veel uitproberen en testen denkt Salet nu de eerste geprinte woning te kunnen neerzetten die echt bewoond kan worden. Dat betekent dat die moet voldoen aan bouwvoorschriften, aan veiligheidsregels en aan eisen van bewoners met betrekking tot comfort. Elders op de wereld staan er al wel huizen gemaakt met een 3D-printer, maar die doen voornamelijk dienst als testobject.

Ook dit project is volgens Salet een grote test. "Niemand heeft dit eerder gedaan, dus we zullen vast op problemen stuiten", zegt de hoogleraar. "Voor iedere innovatie geldt: als je bewijst dat het kan, komt er vanzelf meer aandacht voor. Sinds vorig jaar ligt hier in Brabant de eerste betonnen fietsbrug uit een 3D-printer. Die brug is maar zeven meter lang en toch kreeg ik telefoontjes van over de hele wereld. Belangrijk is dus om iets gewoon te doen."

Het eerste huis zal geprint worden in een speciale ruimte op de universiteitscampus. Losse elementen van de woning worden geprint en later aan elkaar gezet. "Zie het als legostukjes die je later in elkaar schuift", zegt Salet. Het is de bedoeling later ook een huis op locatie te printen.

Bewoners voor de huizen zijn er nog niet, maar volgens verhuurmakelaar Vesteda zal de zoektocht naar de eerste huurders van de geprinte woning niet lang duren. Belangrijk om te weten: van die grillige buitenmuren merk je binnen niets. Daar zijn de muren gewoon kaarsrecht. Wel zo handig voor wie een grote kast strak tegen de muur wil zetten.