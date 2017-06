De Duurzame Jonge 100 is veel meer dan duurzaam

De snel stijgende populariteit van de 'DJ100' is naar mijn idee een van de vele tekenen van een paradigmashift die we nu beleven: we gaan van een economie gericht op financiële zelfverwerkelijking naar een economie waar ambachtelijke zingeving centraal staat.

Toen wij een paar jaar geleden begonnen met ons journalistieke onderzoek naar zingeving had detacherings- en wervingselectiebureau voor hoogopgeleiden, Yacht net resultaten van een onderzoek onder jongeren gepresenteerd. Daaruit bleek dat maar liefst zestig procent van de jonge, hoogopgeleide werknemers binnen twee jaar hun nieuwe bedrijf alweer verlaat, ondanks de uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ze hebben behoefte aan iets anders. Volgens Yacht zijn ze op zoek naar ‘het goede gevoel’.

Het goede gevoel

Dat goede gevoel krijg je onder meer als je achter de doelen van de onderneming staat, duurzaamheid is daarbij een sterk voorbeeld, maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen is een missie waar je als werknemer graag achterstaat. Dit sluit aan bij wat voormalig Denker des Vaderlands, René Gude, ambachtelijk zingeving noemt. Binnen zijn denkraam over zingeving is het de vierde categorie, zinvol, Z4, dat je achter de doelen van de onderneming staat. Als een werkgever daar geen aandacht voor heeft, zei Gude, “dan is hij volgens Marx een nare kapitalist die de arbeider vervreemdt van zijn eindproduct.”

Het is prachtig te zien hoe die DJ100 die vervreemding voorbij is

Dat gebeurt nog steeds veel. In dezelfde periode dat Yacht zijn onderzoek over jongeren presenteerde, sprak Unileverbaas Paul Polman in The Washington Post zijn zorgen uit over de werksfeer in bedrijven. Volgens Polman toont onderzoek aan dat minder dan dertig procent van de mensen gelukkig is op zijn werk. ‘Een angstwekkend cijfer.’ Polman wijt dat gebrek aan geluk deels aan het feit dat mensen op hun werk dingen moeten doen die niet stroken met de waarden die ze thuis hanteren. Dat ze die andere waarden op hun werk moeten hanteren, is jammer, voegde hij er nog aan toe: ‘Want dat betekent dat je of een masker moet dragen op je werk, of een goede acteur moet zijn. Dat keert zich vroeg of laat tegen je. Met als gevolg dat mensen zich niet langer verbonden voelen met bedrijven, in het bijzonder grote bedrijven.’

Dit is precies de vervreemding waar Marx over sprak. Het is prachtig te zien hoe die DJ100 die vervreemding voorbij is. Maar als je de verhalen leest van de jongeren die op de lijst staan, dan valt op dat het plezier dat zij in hun werk hebben op véél meer gebaseerd is dan alleen op duurzaamheid.