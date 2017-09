De duurzaamste gemeenten van Nederland liggen op de Wadden en op de Veluwe

Dit blijkt uit de vijfde gemeentelijke duurzaamheid index (GDI-2017), die vandaag is gepubliceerd. Sinds 2008 stelt de stichting Duurzame Samenleving periodiek een ranglijst samen van alle 388 Nederlandse gemeenten. Ze worden beoordeeld op 24 criteria op het gebied van milieu en energie, mens en maatschappij en economie.

Volgens de GDI-2017 staan gemeenten er beter voor dan in 2008. In veel gemeenten worden flinke stappen gezet op het gebied van klimaat en energie, aldus de samenstellers. Zo is de luchtkwaliteit in tien jaar verbeterd, "al zijn er nog steeds lokale overschrijdingen van de norm".

De index beoordeelt duurzaamheid vanuit een vrij breed perspectief: ook kwesties als jeugdwerkloosheid, criminaliteit en vroegtijdig schoolverlaten worden meegerekend in de eindscore. De meeste criteria gaan over de kwaliteit van natuur en milieu, afvalscheiding, energiegebruik en –besparing en CO2-uitstoot.

Gemiddeld scoren de 388 gemeenten op het gebied van het milieu het slechtst op kwaliteit van de natuur, uitstoot van het broeikasgas CO2 uit woningen en op waterkwaliteit. Veel beter zijn de resultaten bij energiegebruik en energiebesparing in woningen. De gemiddelde uitkomsten bij afvalscheiding en CO2-uitstoot van het verkeer liggen ergens in de middenmoot: kan veel beter, maar het kon ook slechter.

Hulp van de rijksoverheid

Volgens samensteller Geurt van de Kerk van de stichting Duurzame Samenleving in Den Haag laat de rijksoverheid ‘het flink afweten’. "Inwoners van gemeenten kunnen veel zelf, maar niet alles. Soms is de hulp van de rijksoverheid nodig, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat in de prijs van elk product de kosten van CO2-uitstoot en milieuvervuiling zijn verwerkt."

In een open brief roept de stichting premier Rutte op om ‘zich nu eigenlijk sterk te maken voor duurzaamheidsmaatregelen’. Van de Kerk: "Het is belangrijk en het is urgent. We kunnen aan menig land een voorbeeld nemen. Ooit was Nederland koploper bij verbeteringen op gebied van milieu en leefomgeving. Die positie zijn we in hoog tempo kwijtgeraakt."

Volgens Van de Kerk moet Rutte inzetten op versnelling van de verduurzaming van landbouw en veeteelt, terugdringing van overconsumptie, bevordering van openbaar vervoer en het gebruik van de fiets. "En daarnaast iets simpels als het intrekken van het bizarre 130 km-maximum op Nederlandse snelwegen."