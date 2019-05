De Duitse auto-industrie is om: elektrisch rijden heeft de toekomst

Lang hebben ze getreuzeld, maar sinds enige tijd is de Duitse auto-industrie om: elektrisch rijden heeft de toekomst. Elektrische auto’s ‘made in Germany’ moeten de wereld gaan veroveren. Alleen: waar moeten ze op lopen? Volkswagen, Duitslands grootste autobouwer, zet in op accu’s. Bosch, ’s werelds grootste leverancier van auto-onderdelen, op brandstofcellen met waterstof.

Dat laatste is nieuw: Bosch kondigde vorige week aan om groots te gaan investeren in brandstofcellen. Die zetten waterstof om in energie. Ze zijn duurder dan accu’s. Toch denkt Bosch dat waterstof over enkele jaren een miljardenmarkt is. Door nu met zijn volle gewicht op die techniek in te zetten, wil Bosch een doorbraak forceren en die toekomstige markt naar zich toetrekken.

Bosch gaat met het kleinere Zweedse bedrijf Powercell brandstofcellen ontwikkelen die in 2022 in serieproductie op de markt moeten komen. Waterstof lijkt het meest geschikt voor zware voertuigen als vrachtwagens en bussen, omdat zij te groot zijn voor een batterij. Maar Bosch denkt dat de techniek ook voor personenauto’s interessant wordt. Tegen 2030 loopt een vijfde van alle elektrovoertuigen op brandstofcellen, schat Bosch.

De knop is om

“De stap van Bosch toont dat er echt een schakel is omgezet in Duitsland”, zegt onderzoeker Martin Gornig, die voor het Deutsches Institut für Wirschaft in Berlijn de auto-industrie volgt. “Beide technologieën, waterstof en accu’s, bediscussiëren we al lange tijd in Duitsland. Men deed een beetje onderzoek, men experimenteerde wat, maar de echt dure stap naar serieproductie, daaraan waagde men zich niet.”

Dat gold ook voor het vervaardigen van accu’s. Volkswagen verkondigt weliswaar al een tijdje het evangelie van elektrisch rijden – het bedrijf wil de komende jaren miljoenen elektrische auto’s van de band laten rollen – maar de accu’s moeten allemaal uit het buitenland komen. Vooral uit Azië, daar komt 84 procent vandaan. De Aziaten lopen sowieso voorop met elektrisch, zegt Gornig.

Maar ook bij accu’s is er nu een eerste stap gezet voor Europese productie. Een Duits-Frans ‘consortium’ gaat accu’s produceren, eerst in een ‘pilot’-fabriek in Frankrijk, daarna ook, zo is de bedoeling, in Duitsland. Opel – tegenwoordig onderdeel van het Franse Peugeot – neemt eraan deel. De Europese Unie pompt 1,2 miljard euro in het project en wil nog veel meer miljarden beschikbaar stellen.

“Er wordt nu eindelijk met relevante grootte geïnvesteerd in het vervaardigen van accu’s”, zegt Gornig. Dat de Duitsers zo lang aarzelden om die knop om te zetten, is omdat ze lang aan hun beproefde benzine- en dieselmotoren bleven hangen, legt hij uit. “Ze verdienden zo goed aan hun huidige technieken dat ze de noodzaak niet voelden om te investeren in elektrisch rijden.”