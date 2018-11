De duistere zijde van de reiger

Maar hun duistere zijde wordt minder gewaardeerd. Ik zag er eens een reiger met een jong waterhoen aan de haal gaan. Gillend verdween het hoentje de lucht in, bungelend aan de reigersnavel, zijn ouders ontredderd achterlatend. Er verdwijnen heel wat jonge eendjes in reiger­kelen. Toch staat dat hun populariteit nauwelijks in de weg. In die zin lijken ze op katten. Katten doden elk jaar ook heel wat baby-eendjes, wat hun populariteit niet in de weg staat.

Reigers zijn graag geziene kostgangers en ze maken daar gebruik van door tot in winkelcentra bij snackbars op fastfood te gaan vissen. In steden wijden sommige lieden (doorgaans oudere, alleenwonende dames) zich liefdevol aan het voeren van stadsreigers. Dat is mooi vastgelegd in de film ‘Schoffies’ van Marc van Fucht.

Ik hoor hun on­heil­spel­len­de kreten in de nacht

Tegenwoordig zijn reigers veel algemener dan vroeger. Ze worden niet meer bejaagd, er zijn nestbomen bijgekomen, er is moeras bijgekomen, het water is schoner geworden, de winters zijn zachter. Er zijn zelfs witte reigers bijgekomen: kleine en vooral grote zilverreigers. Maar blauwe zijn er het meest. Er zijn zo’n elfduizend broedparen in Nederland, drie keer zoveel als vijftig jaar geleden.

Ik zie ze op ieder ommetje, ik zie ze uit de trein en uit de auto – laatst ook een doodgereden reiger in de berm, een akelig gezicht – ik zie ze door het raam in de stadsvijver, ik zie ze in bomen rusten, door vijvers waden, langs oevers sluipen, over akkers stappen, boven de stad vliegen, ik hoor hun onheilspellende kreten in de nacht.

Iedere dag verwondert Koos Dijksterhuis zich over iets dat groeit of bloeit.