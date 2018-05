De dubieuze designerkat

Hun amandelvormige groengele ogen op hun wigvormige kopje kijken je indringend aan. Op de bank in haar rijtjeshuis in het Gelderse Gendt streelt Herma Geurtz (54) liefkozend de spiernaakte, gerimpelde rug van een van haar katten. Het is een Bambino Sphynx, een zogeheten designerkat. De soort is een vrij recente creatie van de mens, het resultaat van een kruising tussen de Munchkin, een kat met dwergpootjes, en de Sphynx, de zogeheten naaktkat.

Geurtz is dol op haar zeven naaktkatten. Samen met haar man Willy fokt ze de dieren. "Je vindt ze mooi, of je vindt ze helemaal niks. Er is geen weg daartussen."

Aanvankelijk twijfelde Geurtz of ze mee zou werken aan een artikel, want ze ligt onder vuur van dierenorganisaties. Die spreken van 'martelfokken'. De Bambino Sphynx vertoont de ziekmakende eigenschappen van twee kattensoorten, zegt dierenarts Kelly Kessen van de stichting Dier&Recht. "Door zijn onnatuurlijke kenmerken, de kaalheid en de korte poten, is hij niet in staat tot normaal kattengedrag. Dat tast de intrinsieke waarde van het dier ernstig aan."

De dwerggroei van de Bambino geeft de kat een afgeplatte borstkas en een hollere ruggegraat. Daardoor krijgen de longen minder ruimte. Dat zorgt voor meer risico op artrose, gewrichts- pijn en rugletsel. Door hun naakte huid kunnen ze verbranden in de zon, en verder missen ze snorharen om mee te kunnen waarnemen. Ook andere raskatten en -honden lijden onder de kenmerken waarop ze worden gefokt. De Pers bijvoorbeeld. Zijn extreem korte snuit maakt de kat benauwd, en bezorgt hem oogklachten en gebitsproblemen.

Vorige maand kwam Dier&Recht met een petitie, waarmee ze de Tweede Kamer aanspoort om het 'doorgeslagen fokgedrag' aan te pakken. De regels zijn in juli 2014 aangescherpt. Fokkers zijn sindsdien verplicht om het welzijn van de katten te garanderen. Maar die nieuwe regels worden niet of nauwelijks gehandhaafd, zegt Dier&Recht. Dat zou te maken hebben met de vaagheid van het begrip 'welzijn'. Daarvoor moeten heldere criteria komen, maar volgens Dier&Recht talmen het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) daarmee.

Experimenteel ras

De Bambino is geen erkend kattenras in Nederland. Op welke schaal het dier wordt gefokt is onbekend. Herma Geurtz is aangesloten bij een Belgische kattenvereniging, waar het ras als 'experimenteel' geregistreerd staat. De beesten kunnen op veel interesse rekenen van liefhebbers. Ze heeft een wachtlijst, maar zegt hooguit drie keer per jaar een nestje te hebben met het oog op doorverkoop. "Het is een hobby", zegt ze. Een Bambino kost 1300 euro, een Sphynx 950 euro. Maar ze doet het niet voor het geld, zegt Geurtz. "Het is een exclusief ras, maar ik verdien er niks mee, daar kan ik heel kort over zijn. Ik maak veel kosten: de dierenartsrekening bijvoorbeeld. Misschien hou ik er jaarlijks een paar honderd euro aan over."

Geurtz' ene kat ligt soezend in een mand van roze veren bij het raam van de zon te genieten, de andere klampt zich vast aan de door kattennagels gehavende bank. Door het ontbreken van de vacht voelen hun blauwwitte lijfjes aan als kacheltjes. "Ik vind ze schattig, die korte pootjes", zegt Geurtz terwijl ze met de staart van haar blauwwitte Bambino speelt. "Maar het gaat me om hun karakter. Het zijn clowntjes, ze zijn zo speels. Dat trekt me aan."

© Koen Verheijden

Geurtz heeft het al vaker aan de stok gehad met dierenrechtenorganisatie Dier&Recht. Ze voelt onbegrip voor het activisme. "Zij vinden mijn katten zielig", zegt ze. "Maar dat zijn ze niet. Kijk, ze springen, ze rennen. Het zijn juist heel gezonde katten met heel weinig afwijkingen. Ik werk nauw samen met onze dierenarts, die ziet ook geen problemen." De betreffende dierenarts wil desgevraagd liever niet ingaan op vragen over de designerkatten.