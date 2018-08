De drieteenstrandlopers hebben mijn hart veroverd

De Wadden zijn het zuidelijkste broedgebied van die noordelijke vogels, die sterk op visdiefjes lijken. De zwarte sterns zijn iets kleiner en wat vlekkeriger. De grote sterns zijn groot, en hebben een zwarte kuif die al herfstig aan het uitvallen is. Ze roepen steeds krassend naar elkaar. Hogere geluidjes maken de dwergsterns, vliegende kleinoden met een wit voorhoofd.

Lees verder na de advertentie

Op de tijdens vloed nog altijd vijf kilometer lange strandvlakte vormen zich jonge duintjes. Nergens in Nederland is natuurlijke duinvorming zo mooi te zien als hier. Over de met helmgras gekuifde duintjes zweeft een bruine kiekendief. Waar zou hij in dit zandige terrein op jagen? Er rent weleens een haas, maar alleen een jong haasje zou een haalbare prooi zijn. In het zand staan soms ook de minisporen van muizen, bosmuizen denk ik.

De vogels mogen wel oppassen voor die kiekendief, anders zijn ze zomaar het haasje

Maar de meeste sporen zijn vogelsporen. Grote flappen van meeuwen tot koddige afdrukjes van strandlopers en alles daartussen. Want veel vogels wandelen hier, of staan tussen de duintjes te dutten tot de het wad droogvalt. De kiekendief jaagt natuurlijk op kleine vogels.

Een zwerm kleine vogels strijkt neer aan de waterlijn - door de kijker herken ik drieteenstrandlopers en een enkele bontbekplevier. Vind ik die laatste soort al prachtig, de drieteentjes hebben mijn hart helemaal veroverd, toen ik ze drie jaar lang samen met een strandloper-onderzoeker over de wereld heb gevolgd, voor een boek. Op de site drieteenstrandloper.nl staat een op Schier opgenomen filmpje over dat onderzoek. De vogels mogen wel oppassen voor die kiekendief, anders zijn ze zomaar het haasje.

Iedere dag verwondert Koos Dijksterhuis zich over iets dat groeit of bloeit. Lees meer afleveringen van zijn Natuurdagboek op trouw.nl/natuurdagboek.