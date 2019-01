De doe-het-zelver kan ook bij de kringloop terecht

Uit oude badkamers gesloopte wasbakken, kozijnen, elektradozen, een doos mat zwart gemarmerde wandtegels. Sinds ruim een jaar kunnen klanten van de Kringloop in Amersfoort daar ook terecht voor bouwmaterialen. Het is de eerste ‘bouwkringloop’ van Nederland, genaamd Klus.

Het initiatief koppelt de aloude kringloopwinkel aan een nieuw idee: overtollige bouwmaterialen binnenhalen van bedrijven. “Het idee is restpartijen van aannemers aan te bieden, die anders blijven liggen of uiteindelijk in de container verdwijnen”, legt bedrijfsleider van Klus Teun Rook uit. “Het mooie is dat het werkt”, wijst Rook op de tussen de stellingen scharrelende mensen. “Het is verbazingwekkend hoe snel mensen dit ontdekt hebben en komen shoppen voor een stuk hout of schroeven, voordat ze naar de gewone bouwmarkt om de hoek gaan.”

Wel is er in de hal, die grenst aan de gewone kringloopwinkel, nog ruimte voor meer bouwspullen. Rook merkt dat het nog niet in het systeem van bouwbedrijven zit om aan Klus te denken en hun overgebleven pijpen en zakken grind in te leveren. “We moeten erachteraan. Maar we hebben als stichting die werkt met veel vrijwilligers niet de organisatie om overal naar toe te gaan en te zeggen: kom maar met je spullen.”

Hindernissen Rooks ervaring sluit aan bij het onderzoek dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gisteren publiceerde naar de circulaire economie in Nederland. Die is al veel groter dan gedacht, ook activiteiten die al lang gangbaar zijn, zoals fietsenmakers, schoenlappers en kringloopwinkels, tellen mee. Om de doelen van de overheid te halen – zoals de helft minder grondstofgebruik in 2030 – zijn veel meer nieuwe ideeën en samenwerkingen nodig. Die stuiten nu nog vaak op hindernissen, zoals vaste gewoontes, regels en structuren. Het Amersfoortse Klus probeert die drempels te slechten. “Bouwbedrijven doen mee omdat ze maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, van hun spullen af willen en het ze een streepje voor geeft bij de gemeente”, ziet Rook in de praktijk. “De gemeente koos voor de sloop van een zwembad hier een bedrijf uit dat met ons wilde samenwerken, anders ging het niet door. Toen kregen we bankjes binnen, platen van de badhokjes, toiletten, kranen, dat soort dingen.”

De overheid Als het aan Rook ligt, komt er bij elk bouwproject een harde eis dat materialen niet verloren mogen gaan, maar zo ver is het nog niet. Vooralsnog probeert Klus met andere middelen de bouwers te verleiden. “We zijn nu onder zzp’ers, de kleinere bedrijven, op zoek naar nieuwe leveranciers. We geven ze een ‘Kluskrat’. Daar kunnen ze overtollige materialen in doen en dat is makkelijk bij ons in te leveren.” Soms is een groter bedrijf bereid mee te werken. Zo zette Heijmans een ‘Kluscontainer’ neer op een bouwplaats in Amersfoort, om te vullen voor de bouwkringloop. Met de opkomst van de circulaire economie – Rook gebruikt dat woord altijd bij zijn rondleidingen voor scholieren en stagiaires – verwacht de bedrijfsleider wel dat een initiatief als Klus snel groter kan worden en er zelfs commerciële concurrentie kan krijgen. “De overheid wil dit, dus dat helpt. Bedrijven en particulieren zullen in de toekomst waarschijnlijk fors meer moeten betalen voor hun afval. Binnen nu en tien jaar ziet het er heel anders uit, dat is zeker.” In de hal struinen vader en dochter Jan en Lieke van Baardewijk langs de stellages. “Ik kijk nu naar iets voor mijn kamer, handgrepen bijvoorbeeld”, zegt studente Lieke. Ze zijn fan van kringloopwinkels. “Voor kleding bijvoorbeeld”, zegt vader Jan. “En voor bouwspullen kom ik altijd eerst hier even kijken.”

