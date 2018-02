De dieselauto verdwijnt uit het straatbeeld

De dieselauto zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de imagoschade van het sjoemeldieselschandaal, heeft nu de hoogste Duitse bestuursrechter bepaald dat Duitse steden als Stuttgart en Düsseldorf dieselauto’s uit hun binnensteden mogen weren, en dus andere steden ook. De door de sjoemelaffaire toch al kelderende prijs voor tweedehandsdiesels in Duitsland komt daarmee verder onder druk te staan. De verkoopcijfers van nieuwe diesels lopen in de Europese Unie en ook in Nederland rap terug.

Lees verder na de advertentie

In de eerste helft van 2017 zijn er in Europa bijna 3,5 miljoen personenauto’s met een dieselmotor verkocht, volgens de Rai. Dat waren er ruim 150.000 minder dan in de vergelijkbare periode in 2016. Het marktaandeel van nieuw verkochte dieselauto’s daalde van iets meer dan de helft, 50,2 procent, naar 46,3 procent in Europa. In Nederland is al jaren sprake van een dalend marktaandeel van diesels: van 28 procent van alle nieuwe auto’s in 2007 naar 17 procent vorig jaar.

De verwachting is dat naast Düsseldorf en Stuttgart, de thuishaven van BMW en Porsche, veel meer steden de diesels gaan weren.

Ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk liepen de verkopen van nieuwe diesels het afgelopen jaar stevig terug. En ook Frankrijk, toch hét dieselland met een marktaandeel van dicht tegen de 80 procent, neemt maatregelen. Belastingvoordelen op dieselauto’s zijn afgeschaft, de accijns op diesel is onlangs verhoogd en die op benzine verlaagd.

Sjoemelsoftware De val van de populariteit van de dieselauto begon in 2015 toen aan het licht kwam dat Volkswagen sjoemelsoftware in zijn auto’s installeerde waardoor ze in het laboratorium op de rollerbank schoon en binnen de milieunormen reden. Op de weg echter overschreed de diesel de Europese uitstootnorm voor stikstof (de beruchte roetdeeljes) met 1000 tot 4000 procent. Niet alleen Volkswagen met zijn vele merken, zoals Audi, fraudeerde maar ook BMW en Daimler van Mercedes Benz. Het gevolg is dat de Duitse markt zijn werk aan het doen is. De verkoopprijzen voor tweedehandsdiesels dalen, met het aantal jaren dat een auto oud is, harder dan voorheen en harder dan een benzineauto. In zeventig Duitse steden is de luchtvervuiling, vooral de stikstof- norm, ver boven de grenswaarde. De verwachting is dat naast Düsseldorf en Stuttgart, de thuishaven van BMW en Porsche, veel meer steden de diesels gaan weren. Alleen de nieuwste schonere motor, de Euro-6, zou er dan nog in mogen. Maar alleen al in Duitsland rijden er vijftien miljoen dieselauto’s, waarvan maar 2,7 miljoen met een Euro-6-motor. De rest kan straks zijn auto aan de straatstenen niet kwijt. En de Duitse bestuursrechter bepaalde gisteren dat gemeenten bij het instellen van een verbod geen compensatie aan autobezitters hoeven te betalen. Dit arrest is nog niet verdisconteerd in de prijs van nieuwe en tweedehands diesels, maar zal ongetwijfeld effect hebben gezien de ontwikkelingen sinds 2015.

Roet spugen Overheden kunnen zelf ook veel doen aan het terugdringen van de roetspugende dieselauto’s door die niet langer fiscaal aantrekkelijk te maken. Toen in 2015 een deel van de dieselauto’s in Nederland even in de lage categorie belastingbijtelling voor leaseauto’s viel, piekte de verkoop onmiddellijk naar een marktaandeel van 29 procent. Om de laatste twee jaar weer te dalen naar 17 procent. Nederlandse gemeenten kunnen geen verboden voor dieselauto’s instellen, alleen voor oude auto’s. Het verbieden van bepaalde categorieën diesels is alleen aan het Rijk voorbehouden, dat gaat over de luchtkwaliteit in Nederland. Verbieden is niet het enige instrument van overheden in binnen- en buitenland. Zij kunnen door het diesel rijden financieel niet langer te bevoordelen de markt zijn werk laten doen. Door het steeds slechter wordende imago komt het einde van de dieselauto dan vanzelf sneller nabij.