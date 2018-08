De cv-ketel moet verdwijnen, maar wordt alleen maar populairder

De meeste ketels zijn gekocht om kapotte te vervangen. De levering aan nieuwe huizen steeg overigens ook tot 2016, ‘explosief’ zelfs. “Opmerkelijk”, vindt Natuur & Milieu. “Nederland moet juist van het aardgas af.”

Technisch gezien kunnen woningen prima ‘gasloos’ worden, zeker als het om nieuwbouw gaat. Dat kan met schone ketels, zoals de warmtepomp. Die zijn wel aanzienlijk duurder. Dat verklaart de populariteit van cv-­ketels, zegt Natuur & Milieu. Verder speelt mee dat oude bouwplannen met gas nu alsnog worden uitgevoerd, na uitstel door de financiële crisis.

De verkoop van schone ketels is trouwens ook flink gestegen. In 2017 werden bijna 70.000 warmtepompen, pelletkachels en zonneboilers verkocht. Dat is nog altijd vele malen minder dan het aantal cv-ketels. Teleurstellend, vindt Natuur & Milieu, zeker omdat de stijging niet doorzet.

Klimaatdoelen

Dat is wel nodig, anders haalt ­Nederland de klimaatdoelen niet. Het kabinet wil uiterlijk in 2030 de Groningse gaskraan sluiten. Dan moeten 2 miljoen huizen gasvrij zijn, in 2050 allemaal. Om dat te halen, moeten jaarlijks tienduizenden huizen van het gas worden gehaald. Een huis met een nieuwe gasketel zit er in principe weer 15 jaar aan vast.

Een lichtpuntje zijn de keukens, die vaker aardgasvrij zijn. Sinds 2016 worden meer inductiekookplaten dan gasfornuizen verkocht. “Koken op gas raakt uit”, zegt Natuur & Milieu.

Voor warmte stoken 7 miljoen van alle 7,7 miljoen huizen nog gas. Met een landelijk klimaatakkoord willen bedrijven, overheden en milieuclubs regelen dat aardgas uit huizen verdwijnt. Gas moet duurder, vinden ze. Dan is het aantrekkelijk om over te stappen op een duurzaam alternatief.

Per 1 juli staat in de wet dat nieuwbouw in principe geen gasaansluiting meer krijgt. Na protest van de bouwsector maakte minister Wiebes het makkelijker vrijstelling te regelen. De eerste projecten hebben al ontheffing gevraagd aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt, zodat ze toch huizen kunnen aansluiten op het gasnet.